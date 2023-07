Hrvaška pevka presenetila z izborom počitniške destinacije #foto

Pod fotografije, ki jih je objavila, je zapisala: "Nepopisno."

Kje dopustuje splitska pevka, ki je pred kratkim izdala svojo knjigo z naslovom Tuširanje duše, ni znano, je pa najverjetneje v družbi svojega novega partnerja Josipa Plavića.

S Plavićem sta se spoznala povsem naključno

Danijela Martinović je bila med letoma 1999 in 2021 v zvezi s pevcem Petrom Grašem, po koncu dolgoletne zveze pa je srečo našla z 49-letnim policijskim inšpektorjem Plavićem. Z njim se je v javnosti prvič pojavila na predstavitvi svoje knjige junija letos. "Sva več kot lep par. Zares sem srečna. Josip je moj pristan," je 52-letnica takrat povedala za hrvaški portal 24sata.

Spoznala sta se povsem naključno. Pevka je za IN magazin povedala, da so se njune poti prekrižale pred enim letom, ko so ji ukradli identiteto in je primer prijavila policiji, prevzel pa ga je prav Plavić.

