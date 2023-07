Glasbenica Neisha se bo preizkusila v novi vlogi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V slovenskem mladinskem filmu Čao Bela režiserja in scenarista Janija Severja, ki so ga začeli snemati pretekli teden, bo nastopilo več slovenskih glasbenikov in glasbenic, med njimi tudi Neža Buh - Neisha, poroča revija Lady.