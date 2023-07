Hrvaška pevka pokazala rajski otok, na katerem dopustuje #foto

Priljubljena hrvaška pevka Nina Badrić je delila nekaj utrinkov iz svojega dopusta in v njih pokazala otok Lastovo, kjer uživa v neokrnjeni flori in favni.

51-letna hrvaška pevka Nina Badrić se je tokrat namesto na Hvar, kjer ima tudi počitniško hišo, odpravila na otok Lastovo. Na družbenem omrežju Instagram na oddihu z oboževalci deli pot do otoka, ki leži južno od Korčule, ter tudi, kaj na njem počne.

"Od danes naprej je rajski. In ja ... Zvezda je padla takoj, ko sem prišla na čudovito lepo Lastovo," je ob videu zapisala glasbenica.

Badrićeva je delila tudi videoposnetek valovanja morja in zvok škržatov ter tudi fotografijo s starejšim domačinom, pod katero je pripisala: "Modrosti dneva."

"To življenje tako hitro beži in tako okorno se izražamo, ko gre za ljubezen, prijateljstvo, odnose in vse ostalo. Če bi lahko bila mlajša različica sebe, bi se najprej klofnila in potem bi bila bolj prepričana vase. Iz sebe bi vrgla vsako morebitno negotovost, ki jo prinašajo mlada leta. Ko sem bila mlada, sem bila izjemno negotova, kar me je ločilo od mnogih čudovitih stvari, ki so mi bile ponujene, in čudovitih ljudi," je enega izmed svojih zapisov z oboževalci delila hrvaška pevka.

Nedavno v duetu sodelovala s Petrom Grašem

Glasbenica je nedavno na Melodijah Jadrana v Meštrovičevi galeriji v Splitu predstavila svojo novo pesem Nemoj, ki jo poje s pevcem Petrom Grašem.

Da se z Grašem razumeta tudi kot prijatelja, je povedala tudi Nina. "Že ob prvem srečanju sva se s Petrom prepoznala kot glasbenika in človeka, vsa ta leta pa sva se pogovarjala tudi o najinem duetu, poleg tega naju povezuje tudi čudovito prijateljstvo," je povedala Badrićeva. Dodala je, da zelo obožuje Graševo senzibilnost, in poudarila, da sta se vedno dobro razumela. "Zgodila sta se prava pesem in trenutek za naju," je še povedala Badrićeva.

"V svoji karieri redko posežem po duetih. V 27-letni karieri sem jih posnel le nekaj. Da se v sodelovanju dobro počutimo, se mora vse ujemati – trenutek, glasba in izvajalec. Z Nino sva dolgo čakala, da se srečajo vse tri stvari, in dočakali smo pesem Nemoj. Užival sem v sodelovanju z Nino. Zelo sta mi bila všeč njena predlog in nastop. Prepričan sem, da to občuti tudi občinstvo," je o pesmi in duetu povedal Grašo.

Preberite še: