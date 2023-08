Dopustujete na Hrvaškem? Bodite pozorni na te meduze.

Kompasne meduze so ena lepših vrst meduz, ki jih najdemo v Sredozemskem morju. Prepoznate jih po barvnih progah s središčno točko, zaradi katerih spominjajo na kompas, po katerem so tudi dobile ime. Običajno plavajo v bližini obale, kar pa lahko povzroči kar nekaj preplaha med kopalci.

V zadnjih letih se pojavlja vse več poročil o povečani prisotnosti kompasnih meduz tudi vzdolž obale Istre. K temu so pripomogle tako višje temperature kot tudi zanje ugoden morski ekosistem.

Izognite se jim v velikem loku

Severni Jadran in obala Istre sta priljubljeni turistični destinaciji, kjer se mnogi obiskovalci radi osvežijo v morju. Vendar pa je treba biti pozoren na morebitno prisotnost kompasnih meduz, ki vas lahko opečejo.

Foto: Shutterstock

Pod klobukom, katerega premer ponavadi dosega do 30 centimetrov, imajo namreč lovke, ki so lahko dolge tudi do enega metra ali celo dveh, zato se kompasnim meduzam, če jih zagledate v vodi, izognite v velikem loku. Čeprav opekline niso smrtno nevarne, lahko povzročijo rdečico, srbenje in bolečino.

Kaj storiti, če vas opeče kompasna meduza?

Lovke meduzi služijo za lovljenje plena, torej majhnih rib in drugih manjših morskih živali. A ker imajo ožigalke strup, se ta ob stiku s človeško kožo sprosti na mestu dotika, zaradi česar na koži nastanejo opekline, ki so lahko tudi zelo boleče.

O tem, kaj storiti, ko vas ali vašega bližnjega opeče meduza, kroži več različnih priporočil. Kako torej postopati? Če vas opeče kompasna meduza, je pomembno, da ukrepate čim prej ter s tem ublažite nelagodje oziroma bolečino. Opekline, ki jih povzročajo kompasne meduze, so pogosto zelo boleče, vendar pa jih lahko ob pravilnem ravnanju hitro olajšate, koži pa omogočite hitrejše celjenje.

Foto: Shutterstock

Tukaj je nekaj nasvetov, ki jih je priporočljivo upoštevati v primeru opeklin: Če vas opeče kompasna meduza, morate čim prej zapustiti vodo. Meduze lahko še vedno plavajo v bližini, zato je pomembno, da se umaknete iz njihovega dosega.

Opeklino sperite z vročo vodo, ki naj ima med 40 in 45 stopinjami Celzija, svetujejo na kliniki Mayo. Tako boste preprečili, da bi se iz vžigalk, ki so se prilepile na kožo, izločili toksini, ki se do tedaj še niso. Podobno deluje tudi spiranje s slano vodo. Vsekakor ne uporabljajte hladne sladke vode, saj ta lahko pospeši izločanje strupa iz ožigalk.

Če na koži ostanejo deli lovk, jih odstranite s pomočjo pincete, kamna, kreditne kartice, vsekakor pa ne z golo roko. Prav tako prizadetega mesta ne drgnite z brisačo.

Za lajšanje bolečine ali srbečice lahko nato prizadeto mesto hladite s hladnimi obkladki. Uporabite lahko tudi led, ovit v mehko krpo. Hlad bo pomagal zmanjšati oteklino in lajšati bolečino.

Po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Če so opekline hujše, povzročajo intenzivno bolečino ali se pojavijo znaki alergijske reakcije, čim prej poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik vam bo lahko predpisal ustrezna zdravila za lajšanje bolečine in pospešitev celjenja.

Pomembno je, da se zavedate, da so lahko odzivi na opekline z meduzami individualni, zato je priporočljivo, da se posvetujete s strokovnjakom za zdravstveno oskrbo, če niste prepričani, kako najbolje ravnati v vašem specifičnem primeru.