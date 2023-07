Neuničljiva Dolly Parton razkrila, kako bi si želela umreti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V intervjuju za Greatest Hits Radio je pevka in kantavtorica Dolly Parton razkrila, da se sploh ne namerava upokojiti in da bi si zato želela umreti kar med izvajanjem ene izmed svojih pesmi.

77-letna ameriška pevka Dolly Parton je povedala, da se sploh noče upokojiti in da si ne predstavlja, da bi kdaj v življenju stopila z odra. Povedala je tudi, da ni oseba, ki bi sedela in preprosto ne bi delala ničesar. "Nikoli se ne bi upokojila. Upam, da bom nekega dne umrla na odru sredi pesmi," je razkrila kraljica country glasbe.

V šali je dodala, da upa, da bo umrla med izvajanjem ene izmed pesmi, ki jih je ustvarila sama, in da to ne bo priredba. Dokler pa bo dobrega zdravja in zmožna delati, ob tem pa se bo dobro počutil tudi njen mož, ne bo nehala ustvarjati.

Dodala je, da ima vsak dan nove izzive in sanje, česa novega bi se še lahko lotila, a na turnejah ne bo več nastopala, le na manjših festivalih, saj turneje po njenem mnenju terjajo veliko priprave in časa.

Izdala bo rockovski album v sodelovanju s slavnimi glasbenimi imeni

17. novembra letos bo izdala tudi nov album, kar se ji zdi kot nov začetek, saj se je odločila, da bo ustvarila album z naslovom Rockstar, ki bo zvenel bolj rockovsko. Med drugim je na njem sodelovala z glasbeniki, kot so Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John in Miley Cyrus.

"Tako sem navdušena, da končno predstavljam svoj prvi rock'n'roll album," je povedala in dodala, da je počaščena, da je sodelovala z nekaterimi največjimi glasbeniki vseh časov. "Upam, da bodo vsi uživali v albumu tako, kot sem uživala jaz, ko sem ga sestavljala," je sklenila.

