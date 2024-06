Poroka je potekala v krogu ožjih družinskih članov in prijateljev, med katerimi sta bila tudi Rod Stewart in njegova žena Penny Lancaster ter Stewartova bivša žena in Liamova mati, manekenka Rachel Hunter. Med gosti so bili tudi Liamovi sorojenci, in sicer sestre Sarah, Kimberly, Ruby in Renee ter bratje Sean, Alastair in Aiden. Po poroki v cerkvi so se odpravili na trdnjavo Lovrijenac, kjer je potekalo poročno slavje.

Nevesta je nosila obleko brez naramnic s čipkastimi detajli, ženin pa se je odločil za belo obleko. Kot glasbeni gost presenečenja je prišel hrvaški glasbenik Petar Grašo, ki je nevesto spravil v jok.

Rod Stewart z ženo Penny Lancaster. Foto: Guliverimage

Slavje v prestižnem dubrovniškem hotelu

Družina Stewart se v Dubrovniku mudi že nekaj dni. Praznovanje se je začelo že v četrtek zvečer, ko sta bodoča mladoporočenca gostila slavje v prestižnem dubrovniškem hotelu Excelsior.

Liam Stewart in Nicole Artukovich sta zaroko oznanila julija lani, maja istega leta pa sta se razveselila tudi rojstva sina Louisa, ki je v Dubrovniku praznoval prvi rojstni dan. Nevesta poletne počitnice sicer že leta preživlja v Dubrovniku in okolici, od koder izvira del njene družine. "Moj dedek je leta 1953 z babico in najboljšima prijateljema pobegnil pred komunističnim režimom," je pred časom na Instagramu zapisala Nicole, ki nosi tudi tetovažo hrvaške šahovnice, in sicer različico, ki ima prvo polje bele barve, ta pa velja za simbol ustaške države NDH.

Legendarni britanski rocker Rod Stewart je za poroko svojega sina prekinil koncertno turnejo One Last Time, med katero se je prvič in verjetno tudi zadnjič ustavil tudi v Ljubljani.

Poroka je potekala v krogu ožjih družinskih članov in prijateljev, med katerimi so bili tudi Liamovi sorojenci. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: