Tanja Ribič odkrito: Nikoli ne bi zamenjala svojega življenja z življenjem svetovnih zvezdnikov, ki sem jih spoznala #video

Uspešna, znana, lepa in vedno ustvarjalna. S temi besedami bi lahko opisali Tanjo Ribič, ki je gostja našega Trendičveka. V njem je med drugim razkrila, katera je njena najbolj in katera najmanj junaška lastnost, ali ji je bližje Angelina Jolie ali Brad Pitt, katera je njena neuresničena želja iz otroštva, kateri talent razvija, kaj bi uzakonila v šolah, kaj je zanjo lepota, kdo je bolj strog in kdo bolj slaven, Đuro ali ona, in tudi o tem, da strastno ljubi.

Foto: Ana Kovač

Tanja Ribič je ženska številnih talentov. Igralka, pevka, po vrhu vsega nas vedno znova očara s svojo lepoto in smislom za humor. Je velika ljubiteljica živali in narave, h kateri se najraje zateka po mir in počitek, saj so njeni vsakdani prežeti z mnogoterimi stiki in druženji. Je tudi žena in mama, članica najbolj prepoznavnih družin pri nas.

Foto: Ana Kovač

Z Brankom Đurićem – Đurom sta uspešen tim tako na zasebnem kot službenem področju, njuni uspehi pa segajo tudi čez mejo. Seveda ne bomo pozabili, da sta prav onadva tista znana Slovenca, ki prijateljujeta tudi s svetovnimi zvezdniki, kot sta hollywoodska igralca Angelina Jolie in Brad Pitt.

Foto: Ana Kovač

Tanja večino svojega službenega časa posveča ustvarjanju. Nedavno je bila v Angliji, kjer je snemala Netflixovo serijo Zero Chill, v Zagrebu je režirala predstavo Čudežna terapija, v kateri je tudi igrala in poskrbela za scenografijo. Nastopa v svojem stand up muzikalu Tako ti je, mala in je aktivna na odru matičnega Mestnega gledališča Ljubljanskega.

Foto: Ana Kovač

