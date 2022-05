Ne boste verjeli, kam se bo preselila ena najbolj seksi Slovenk! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kjerkoli se pojavi Marjanca Polutnik zbudi pozornost. Javnost jo je prvič uzrla, ko se pred leti razgalila za Playboy, nato pa smo jo podrobneje spoznali še kot zmagovalko športne preizkušnje Exatlona. Čeprav se medijsko redko izpostavlja, je tokrat naredila izjemo in nam v Trendičveku med drugim razkrila, zakaj se je odločila za povečanje oprsja, za kaj je do zdaj zapravila največ prisluženega denarja, ali je zaljubljena, katero željo si bo v kratkem izpolnila in si z njo spremenila svoje življenje, govora pa bo tudi o tem, česa pri moških ne bo nikoli razumela.