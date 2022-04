Jurij Zrnec: Mojo zamišljenost pogosto zamenjajo za vzvišenost #video

Jurij Zrnec ne potrebuje posebne predstavitve, saj ga poznajo vsi. Je človek številnih talentov in hkrati gost današnjega Trendičveka, v katerem bo med drugim razkril, kaj mora biti doma po njegovo, zakaj ima še vedno zelo rad pravljice, kdaj mu je koristilo, da je znana medijska oseba, in kdaj ga prepoznavnost moti, česa bi se ljudje lahko naučili od živali, zakaj je imel nazadnje sabo vest in o čem se je nazadnje zlagal, katere razvade bi se rad znebil, pa o krizi srednjih let in o tem, ali si želi še kakšne svoje TV-oddaje.

Jurij Zrnec je človek številnih talentov. Najbolj nadarjen slovenski komik, imitator, pevec, pisec skečev, režiser in seveda igralec. Ne glede na to, v kakšni vlogi vstopi v naše dnevne sobe ali nas pozdravi iz odra, vedno poskrbi za prvovrstno zabavo. Kot osnovnošolec je Jurij treniral latinskoameriške in standardne plese, pri čemer je bil zelo uspešen. Obiskoval je srednjo šolo za oblikovanje, pozneje pa se je vpisal na akademijo za gledališče, radio, film in televizijo.

Humor je nekaj, kar mu je bilo položeno v zibelko, saj se je, odkar pomni, rad šalil in imitiral. In prav zaradi humorja in svoje prezence hkrati je še danes nepozaben kot voditelj Viktorjev leta 2003, kjer je osvojil prav vse. Njegov tek Marie Mutole in "lejgaungatamlegre" sta namreč postala legendarna.

Čeprav je pri svojem delu vedno blestel, pa ni bilo vedno bleščeče njegovo zasebno življenje. Predvsem ga je zaznamovala bolezen, ko je imel kar dva infarkta in pljučno embolijo. Pravi, da vsak vsake toliko dobi klofuto življenja. Za tem je spremenil svoj življenjski slog. Rad ima naravo, živali in svojo srčno izbranko, pevko zasedbe Pliš, Aleksandro Ilijevski.

V naslednjem tednu, natančneje 11. maja, pa bo Jurij stopil v prav posebne čevlje legendarnega britanskega umetnika Charlieja Chaplina, ko se bo na velikem odru SNG Ljubljana odvila premiera njegove burleske z naslovom Veliki diktator.

