To je največja neumnost, ki jo je o sebi prebral Dejan Vunjak #video

S seboj vedno nosi nasmešek in kup dobre energije, ki ju deli med svoje občinstvo, pa naj gre za tiste na koncertih ali veselicah. Dejan Vunjak je gost današnjega Trendičveka, v katerem je med drugim povedal, česa nikoli ne bi kupil, tudi če bi bil nesramno bogat, katera je bila najbolj neobičajna gesta njegove oboževalke, ali mu sosed kaj zavida, razkril je svoj skriti talent in povedal, katerega talenta nima, pa bi ga rad imel, ter o čem največkrat sanja.

Foto: Ana Kovač

Dejan Vunjak je pevec in hkrati avtor, ki je znan po ustvarjanju hitov za žur in nepozabnih zabavah, na katerih igra po vsej Sloveniji skupaj s svojim bendom Brendijeve barabe. Čas korone je izkoristil zase in vse svoje ljube hobije ter pobege v naravo, pa tudi za nova glasbena ustvarjanja.

Foto: Ana Kovač

Ravno te dni je izdal novo skladbo "Brez skrbi", ob čemer nam sporoča, da naj za stvari in ljudi, ki jih imamo radi, naredimo vse, in to brez težav, saj bo tako življenje veliko lepše. Marsikatero modrost za življenje pa simpatični glasbenik spozna tudi, ko z odrov pogleduje med ljudi, ki se zabavajo ob njegovi glasbi. "Da postanemo na osebo popolnoma nori, so potrebni štirje dejavniki. Prvi je pogled, nato nasmeh, dotik in na koncu poljub," eno od spoznanj z nami deli Dejan.

Foto: Ana Kovač

Ni pa glasba njegov edini talent. Že kot najstnik se je preizkusil tudi v igri, za takrat priljubljeno mladinsko TV-serijo "Pepi ve vse" in ob boku izjemnega igralca Janeza Škofa je nastopil v vlogi Mihca, Pepijevega radovednega nečaka. Potem pa je tukaj še ples, pred nekaj leti je slavil zmago v plesnem šovu.

Foto: Ana Kovač

