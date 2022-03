Nika Ambrožič Urbas ženske poziva: Ne bodimo preveč moške #video

Naj stopa po ulicah Londona ali Ljubljane, vedno je videti kot iz škatlice. Je tudi ena redkih, ki je zaradi svojega izredno pestrega in zanimivega izražanja dobila kar novo besedo "nikizmi". Z Niko Ambrožič Urbas bomo v Trendičveku govorili o tem, kaj naredi žensko ženstveno, kateri zakon bi uvedla, kdaj ji prav pride dejstvo, da je ženska, kaj mora biti doma po njeno, zakaj se skoraj vsak dan zlaže, kakšen je njen recept za to, kako opravi z žensko zavistjo, kaj jo popolnoma razoroži in česa bi se lahko Slovenci naučili od Angležev.

Foto: Ana Kovač

Modna oblikovalka, poslovna ženska in televizijska zvezdnica, predvsem pa velika dama, ki odraža gracioznost. Vse to je Nika Ambrožič Urbas, ki je gledalcem zlezla pod kožo tudi s svojimi komentarji kot žirantka v eni od resničnostnih oddaj.

Foto: Ana Kovač

Svojo kariero je začela kot stilistka pri največjih slovenskih modnih revijah. Pot jo je nato ponesla v London, kjer je najprej študirala in kasneje ustvarjala. Podpisala se je pod lastno blagovno znamko Marija Moderna, obenem pa prevzela tudi razvoj usnjene galanterije pri luksuzni znamki za življenjski stil Timothy Oulton.

Foto: Ana Kovač

Obdobje pandemije covid-19 je Niko pripeljalo nazaj v Slovenijo, kjer pa, kot pravi sama, uživa kot še nikoli. Kot vplivnica z bogatim strokovnim znanjem in vrhunskim občutkom za estetiko uspešno nagovarja navdiha in lepote željne sledilke in sledilce.

Foto: Ana Kovač

Moda pa ni le njeno delo, ampak tudi njeno življenje. Vselej je do zadnje podrobnosti urejena od nog do glave, svoje stajlinge skrbno načrtuje in hkrati brez lažne skromnosti priznava, da ji "klasično življenje" ni ravno blizu, zato se rutini, z redkimi izjemami, skuša izogniti.

Foto: Ana Kovač

Njeni "nikizmi" so postali legendarni, prav tako pestri, zanimivi in iskrivi pa so tudi njeni odgovori v današnjem Trendičveku. V njem je med drugim razkrila, kaj naredi žensko ženstveno, kateri zakon bi uvedla, kdaj ji prav pride dejstvo, da je ženska, kaj mora biti doma po njeno, zakaj se skoraj vsak dan zlaže, kakšen je njen recept za to, kako opravi z žensko zavistjo, kaj jo popolnoma razoroži in česa bi se lahko Slovenci naučili od Angležev.