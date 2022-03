Ema Kozin: Fantje se me bojijo in me jemljejo kot sebi enako #video

Trendičvek se danes seli v boksarski ring. Emo Kozin poznamo kot vrhunsko športnico, tokrat pa nam je razkrila tudi svojo drugo plat, ki je nadvse iskrena in zabavna. Ali se je fantje kaj bojijo, kdo ji je zadal najtežji udarec v življenju, kdaj obleče krilo in obuje petke, kaj ima skupnega z upokojenci, kakšen je zajtrk prvakov, česa se boji in ne bi nikoli poskusila, spregovorila je o svoji družini, pa tudi razkrila zanimivosti povezanih s svojo prvo ljubeznijo … O vsem tem in še čem je tokrat tekla beseda …

Foto: Ana Kovač

Ema Kozin zase pravi, da je bila pri rosnih 12 letih nesamozavestno in tiho dekle, nato pa je spoznala svet boksa. "Krivec" za to je bil kar njen oče, ki ji predstavil ta šport. "Pred tem se bila v rokometu, oče pa si je želel, da bi šport obdržala v svojem življenju. Sprva je mislil, da me bo navdušil judo, potem pa sem spoznala svet boksa, ki me je povsem prevzel," pravi Ema.

Foto: Ana Kovač

Danes velja za najuspešnejšo slovensko boksarko, ki se lahko pohvali številnimi boksarskimi lovorikami, tudi z naslovom najmlajše svetovne prvakinje v zgodovini profesionalnega boksa. Kljub temu, da velja v ringu za težko in fokusirano nasprotnico, pa je, ko odloži boksarske rokavice, povsem drugačna. "Prostega časa skoraj nimam, morda po treningu, vendar sem po navadi tako utrujena, da grem rajši kar domov, počivat. V roke rada vzamem kakšno knjigo, najraje kriminalno ali znanstveno fantastiko. Pa tudi serije so mi ljube," pojasni Ema, ki nosi tudi nadimek "Princesa".

Foto: Ana Kovač

Zaradi svoje predanosti in vestnosti tudi v šoli nikoli ni imela težav, učitelji pa so ji pri njenem športnem udejstvovanju zelo podpirali. "Sem pa na račun svoje kariere morda kdaj izpustila kakšen rojstni dan, vendar mi prijatelji niso kaj dosti zamerili," se še nasmeji naša Ljubljančanka.

Foto: Ana Kovač

