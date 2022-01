Jerneja P. Zhembrovskyy: Pamet je pred lepoto #video

Ko se sprehaja po ulici, nikoli ne ostane neopažena. Visokorasla lepotica, ki je nekoč plesala balet, danes pa je vsestranska in uspešna oblikovalka. Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy nam je v zabavnem Trendičveku zaupala, kdo jo lahko pokliče Nejka, zakaj pamet postavlja pred lepoto, kako je z ženskami in zavistjo, ali se boji staranja in gub in zakaj je ponosna na Slovence. Brez besed boste ostali, ko bo razkrila, koliko čevljev ima v omari, povedala, katero gospodinjsko opravilo ji gre najbolj na živce, in spregovorila o stereotipu, povezanem z baletkami. Pridružila pa se nam je tudi njena velika ljubezen, mačka Prada.

Začela je kot baletka, poznamo jo s televizijskih zaslonov, ko oznanja izžrebane številke priljubljene igre na srečo. A ne le, da je Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy lepotica, lepota je tudi nekaj, kar je srž njenega zanimanja, kjer kraljuje estetika. Najprej je zajadrala v modne vode in nase opozorila, ko je pričela ustvarjati lastno blagovno znamko The Lie by JPZ.

Z njo je navdušila številne slovenske estradnice, pa tudi sama je prava modna kameleonka, saj je vedno in povsod urejena od nog do glave. To je tudi njena posebnost. Tako svojih izdelkov ne predstavlja na tednih mode in drugih dogodkih, ampaknanje opozori kar z nošenjem svojih kreacij.

Foto: Osebni arhiv

Glave pa zadnje čase obrača s še eno svojo skrito strastjo, ki jo vedno bolj pušča na plano: to je notranje opremljanje prostorov. "Kljub temu, da imam veliko idej, je s stranko treba vedno imeti kemijo, saj ima vsak naročnik svoje želje, ki jih je treba upoštevati," pravi Jerneja, ki ima rada tudi potovanja in kulinariko.

