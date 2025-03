Voditeljica Jerneja P. Zhembrovskyy se je konec februarja po več kot letu dni znova vrnila pred televizijske zaslone in gledalce pozdravila v oddaji Loto.

"Drage gledalke, cenjeni gledalci Lota, po daljšem premoru ponovno en lep nedeljski dober večer. Verjamem, da se je pri vas v tem času zgodilo veliko novega, a nekatere stvari ostajajo enake. Visoki skladi in studio, v katerem sreča nikoli ne počiva."

Lani januarja pozdravila prvega otroka

Konec novembra 2023 je televizijska voditeljica, stilistka, modna oblikovalka in voditeljica družabnih prireditev Jerneja P. Zhembrovskyy zapustila Televizijo Slovenija, kjer je Loto vodila kar 12 let, saj je takrat že visoko noseča pričakovala rojstvo sina. Januarja 2024 se je nato s partnerjem, fizioterapevtom Izidorjem Ivanovićem, razveselila rojstva prvega otroka. Da je z RTV Slovenija odšla zaradi nosečnosti, ne zaradi sporov, kot so ugibali nekateri, je potrdila tudi voditeljica sama.

Konec aprila lani je za Žurnal24 tudi povedala, da uživa v prvih mesecih s sinom in da je ta čudovit, "pravi mali simpatični car".

Loto je najbolj priljubljena igra na srečo v Sloveniji, saj jo igra več kot 860 tisoč polnoletnih Slovencev. Voditeljice nas v oddaji popeljejo skozi žrebanje Lota in Lota plus, poleg rezultatov obeh žrebanj pa si ogledamo tudi aktualne dobitke igre Joker, so zapisali v opisu oddaje. Poleg Zhembrovskyy Loto vodi še ena znana voditeljica Mojca Krajnc.

