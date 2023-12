Stilistka Tine Gaber sporočila veselo novico

Petintridesetletna modna oblikovalka, balerina in manekenka Jerneja P. Zhembrovskyy se je pred slabim mesecem dni po 12 letih poslovila od vodenja oddaje Žrebanje Lota, razlog za to pa je prva nosečnost, poroča revija Lady. Čeprav so se pojavila številna ugibanja, zakaj se je voditeljica umaknila z malih zaslonov, je zdaj jasno, da modna oblikovalka in stilistka prve slovenske dame Tine Gaber s svojim izbrancem, sicer znanim fizioterapevtom Izidorjem Ivanovićem, pričakuje svojega prvega otroka.

Iz prvih dveh zakonov nima otrok

Leta 2008 se je ločila od prvega moža, ukrajinskega baletnika Alexandra, s katerim se je poročila pri 18 letih, tudi z drugim, zdaj že nekdanjim možem, podjetnikom Damjanom Musičem, pa nista imela otrok.

Za materinstvo se je modna oblikovalka očitno odločila šele s tretjim možem, po poročanju omenjene revije pa je nosečniški trebuh pokazala tudi na enem izmed nedavnih družabnih dogodkov. Osebna prijateljica Zhembrovskyyjeve je za revijo zaupala, da naj bi imela rok za porod konec februarja oziroma v začetku marca.

Da je ponosna na svoje kreacije, ki jih ustvarja za prvo damo in partnerico predsednika vlade Roberta Goloba, je Zhembrovskyyjeva že večkrat objavila na svojem Instagram profilu:

"S svojo podobo in modnimi odločitvami hodi po tankem ledu"

"Vsekakor je ona dosegla, da sta zelo vidna, da ju vsi fotografirajo, in verjetno je to njena želja, da je tako izpostavljena in da potem precej odločno govori o svojih življenjskih nazorih. Zagotovo njene poteze vplivajo tudi na predsednika vlade. Rekla bi, da s svojo podobo in modnimi odločitvami hodi po tankem ledu. Gotovo mu to ugleda ne zvišuje, popularnost pa," je modne odločitve in stajlinge Tine Gaber v nedavnem intervjuju za Siol.net komentirala svetovalka za celovito podobo osebnosti Lea Pisani.

V začetku novembra je Gabrova z izborom obleke na mednarodni humanitarni konferenci za pomoč prebivalstvu v Gazi, ki se ga je udeležila s predsednikom vlade Golobom, precej razburila del javnosti, saj se je oblekla v očitne barve palestinske zastave. Belemu pasu na zeleni obleki pa je dodala še rdečo torbico.

