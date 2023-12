"Vsi smo bili zadovoljni, ko se je predsednik vlade Robert Golob postrigel. On se oblači primerno svoji funkciji in s kratko pričesko je njegova podoba bolj urejena. Zaveda se, da potrebuje obleko, včasih kravato, nosi oblačila ustrezne velikosti," pravi Lea Pisani, svetovalka za celovito podobo osebnosti. V pogovoru za Siol.net je spregovorila o kulturi oblačenja v Sloveniji, o tem, kako se oblačijo predstavniki slovenskega političnega vrha, pokomentirala pa je tudi modne izbire Golobove partnerke Tine Gaber. "Zagotovo njene poteze vplivajo tudi na predsednika vlade. Rekla bi, da s svojo podobo in modnimi odločitvami hodi po tankem robu. Gotovo mu to ugleda ne zvišuje, popularnost pa," meni Pisanijeva.

Kdo je Lea Pisani?



Lea Pisani je svetovalka za celovito podobo osebnosti. Več kot dvajset let se ukvarja z image consultingom in v svojem studiu v Ljubljani posameznikom svetuje, kako oblikovati podobo, skladno z njihovimi osebnostnimi lastnostmi, naravnimi danostmi in načinom življenja. Poleg tega svetuje in izobražuje v različnih izobraževalnih sistemih in podjetjih ter oblikuje uniforme in službena oblačila. Pri svojem delu deluje v skladu s sloganom več vem, manj potrebujem.



Kako se oblači slovenski politični vrh? Kdo vas s svojimi modnimi odločitvami navdušuje, kdo malo manj?

V visoki politiki moški nosijo obleko, srajco in velikokrat tudi kravato. To je njihova uniforma, ker je to anonimna podoba in nič ne govorijo o osebnostnih lastnosti. Večkrat si za tiste, ki ne uporabljajo obleke, pa bi jo morali, mislim, zakaj si ta človek zapleta življenje. Če se oblečeš v obleko, ničesar ne poveš, samo sporočaš, da si profesionalen, ugleden, da želiš delati in komunicirati. Da se z obleko ne želiš ukvarjati, da jo hitro kupiš in zjutraj hitro oblečeš. Vse to sporoča moški, ki nosi obleko.

Potem je tukaj ženska v visoki politiki. Zelo pomembno je, da bi se zavedali, da če smo oblečeni podobno kot sogovornik, ob tem mislim na enako raven oblačenja, se nam zdi, da podobno razmišljamo in komunikacija hitreje steče. Čudim se, zakaj se ženske, če je večina moških oblečena v obleko s kravato, ne odločijo za kostim – hlačni ali s krilom.

Ob tem se mi poraja vprašanje, zakaj si ženska tako zapleta življenje, ko pa bi lahko oblekla kostim. Če gre recimo za pomembno zasedanje političnega vrha in so vsi moški v oblekah in kravatah, ženska pa izbere obleko, morda celo vzorčasto – ali bo enakovredno komunicirala? S suknjičem negiraš svojo postavo, ne pokažeš pasu, velikosti prsi. V bistvu je suknjič kos, ki te naredi anonimnega. In če zasedaš pomemben položaj in če si hočeš olajšati življenje, to sploh ni slabo.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je zelo dobro oblečena. Je tip človeka, ki je zelo deloven, komunikativen, čuječ. Zaveda se, da je njena podoba pomembna, a se ne želi izpostavljati in zato se večinoma odloča za suknjiče.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob.

Podobno se oblači tudi aktualna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Ko je prevzela funkcijo predsednice vlade, je bila oblečena v hlačni kostim in zvrstili so se komentarji, v smislu, da nosi hlače, ker hoče biti kot moški. Mislim, da tega zdaj nihče več ne bi rekel. Lahko pojasnim, od kod to izhaja. Ženske nosimo hlače sto let, prej jih nismo smele. Prve "hlačarice" so se v Ljubljani pojavile leta 1911. V visoki politiki je ženska vedno nosila krilo, Hillary Clinton je bila prva, ki je na visoke protokolarne dogodke začela nositi hlače. Žena Joa Bidna se po večini odloča za krila. Na inavguraciji Joa Bidna sta bili Hillary Clinton in Michelle Obama v hlačah. To je v bistvu slogovna izbira, ali ženska obleče krilo ali hlače. Razen pri fraku, ko je vse tako zapovedano.

Vsi smo bili zadovoljni, ko se je predsednik vlade Robert Golob postrigel. On se oblači primerno svoji funkciji in s kratko pričesko je njegova podoba bolj urejena. Zaveda se, da potrebuje obleko, včasih kravato, nosi oblačila ustrezne velikosti.

Načeloma pa so naše političarke in politiki dobro oblečeni, pozorni so na ustrezno velikost oblačil, kar je zelo pomembno. Svojo podobo prilagajajo situacijam. Profesionalnemu človeku to ni odveč in z veseljem svojo podobo prilagodi različnim dogodkom. To ni podrejanje, pač pa želja po dobri komunikaciji.

Veliko pozornosti s svojimi modnimi odločitvami vzbuja tudi njegova partnerka Tina Gaber. Kako komentirate njene stajlinge?

Zagotovo pripomore k temu, da se govori o njuni prisotnosti. To je zagotovo všeč novinarjem. Vsekakor je ona dosegla, da sta zelo vidna, da ju vsi fotografirajo in verjetno je to njena želja, da je toliko izpostavljena in da potem precej odločno govori o svojih življenjskih nazorih. Zagotovo njene poteze vplivajo tudi na predsednika vlade. Rekla bi, da s svojo podobo in modnimi odločitvami hodi po tankem robu. Gotovo mu to ugleda ne zvišuje, popularnost pa.

Zelo je seksi in izpostavlja svoje telo. Takoj, ko zelo izpostavljamo svoje telo, nosimo zelo oprijeta oblačila, pokažemo dekolte, delujemo manj zanesljivo, manj zaupanja vredno. Spet želim poudariti, da živimo v demokraciji in da vsak lahko izbira kakršnakoli oblačila. Mislim, da je bistveno, da se zavedaš tudi posledic, ki jih lahko prinese takšen imidž. Ne moremo pa seveda reči, da se ne smeš izzivalno obleči in pokazati telesa. Zagotovo lahko, živimo v demokratičnem svetu. Jaz vsekakor spodbujam ženstveno podobo, da je ženska ženstvena, je zelo pomembno, ker tako deluje tudi bolj celovito. Je pa razlika med ženstveno podobo in seksi podobo.

Predsednik vlade Robert Golob se je s partnerko Tino Gaber v javnosti prvič pojavil na podelitvi Prešernovih nagrad v Cankarjevem domu. Gabrova je takrat pozornost mnogih pritegnila z belo oprijeto obleko in izstopajočim črnim pasom.

Lahko bi rekli, da se v poslovnem svetu in do neke mere tudi v političnem pravila oblačenja rahljajo. Ženske recimo na krilo oziroma obleko ne nosijo izključno visokih pet, ampak jih zdaj kombinirajo s športnimi copati. Tudi pri moških lahko opazimo več sproščenosti. Kako vi vidite te spremembe?

Vsi smo oblečeni bolj sproščeno, a ravni oblačenja ostajajo. Zato sem napisala knjigo, kjer sem želela postaviti merila za izbor oblačil za vse življenjske priložnosti. Imamo 12 ravni oblačenja, prva je frak, zadnja je obleka za šport. Mi smo večinoma oblečeni v deveti ravni, in sicer sproščeno-elegantno.

Krilo in teniske pri ženskah. To se mi zdi super, moda je danes demokratična. Vsaka ima svoj slog in vsaka sama izbira. To se je začelo dogajati z novim tisočletjem, ko se je marsikaj začelo spreminjati. Ljudje želijo biti oblečeni udobno in pri vseh ravneh oblačenja, ki jih opisujem v knjigi, je najpomembneje, da se v obleki premikaš, govoriš, da lahko opravljaš svoje delo. Raven oblačenja je seveda odvisna tudi od položaja posameznika v poslovnem svetu. Vodje oziroma direktorji se oblačijo smart casual, a vseeno morajo uporabljati tisto najvišjo raven smart casual, da je njihova podoba ugledna.

Pisanijeva je napisala tri knjige o kulturi oblačenja. V knjigi z naslovom Ravni oblačenja je oblikovala merila za izbiro primernih oblačil za vse življenjske priložnosti.

Kaj na splošno opažate pri Slovenkah in Slovencih? Postajamo pri modnih odločitvah drznejši ali smo v primerjavi z drugimi narodi še vedno korak zadaj?

Tukaj ne gre za drznost, pač pa gre za to, kakšna je stopnja kulture oblačenja pri nas. Obleka je odraz časa, naroda, kulture in socializiranega človeka. Bolj ko si socializiran in ti je mar za druge, je v prvem planu, da oblikuješ vizualno identiteto, ki je res samo tvoja, po tvoji meri, prilagajaš pa se tudi različnim življenjskim dogodkom. Zato se mi zdi, da živimo v čudovitem obdobju, ko je vsak lahko to, kar želi.

Večinoma smo oblečeni smart casual oziroma sproščeno-elegantno. To je zahtevno, zato sem skušala v knjigi vzpostaviti merila za izbor oblačil za vse življenjske priložnosti. Ukvarjala sem se tudi s tem, ali v sproščeno elegantno raven oblačenja vključim kavbojke ali ne. Glede na izkušnje sem jih vključila, morajo pa biti temne, enakomerno obarvane in nepoškodovane.

"Kot tekstilec po izobrazbi se borim proti poškodovanim kavbojkam. Veliko bombažnih materialov je danes škodljivih. Že pri rasti uporabljajo pesticide in kasneje pri poobdelavi tkanin veliko poobdelav, ki so prav tako oporečne, najbolj formaldehid. Potem je bombaž treba pobrati, sčistiti, tkati, razbarvati, pobarvati, narediti kroj, odrezati, zašiti, potem pa ga še prerežemo in raztrgamo."

Sicer pa moški s klasičnim slogom oblačenja sploh ne nosi kavbojk, pač pa hlače chino. Zelo chick smart casual kombinacija so modre hlače chino, bela srajca, rjav usnjen pas in usnjeni čevlji. V deveto raven oblačenja sodijo, kot že rečeno, enakomerno barvane in nepoškodovane kavbojke in tudi snikerji, hibrid med elegantnim in športnim čevljem.

Kaj pa ženske?

Ta raven oblačenja je za ženske bolj zapletena. Treba je uskladiti kroje, proporce, barve, materiale. Ker ženske običajno tega ne naredijo, imajo posledično omaro polno neuporabnih oblačil. Zato jim svetujem, da že v trgovini naredijo stajling – komplet usklajenih oblačil. Super je, da imamo v trgovinah široko ponudbo oblek. Z enodelno obleko ima ženska manj težav, pa še ugodnejša je.

Ste svetovalka za celovito podobo osebnosti. Kaj to pravzaprav pomeni?

Izobraževala sem se v Londonu, kjer sem pridobila naziv CMB Image Consultant. Ko sem prišla iz Anglije, sva skupaj z lektorico veliko razmišljali, kako bi ta izraz poslovenili. Takrat je bilo povsem neprimerno uporabljati tuji izraz image consultant in zato sva oblikovali izraz svetovalka za celovito podobo osebnosti. V slovenščini precej izrazov nismo poznali, zato sva recimo za smart casual oblikovali izraz sproščeno-elegantna raven oblačenja. Dandanes je uporaba tujih izrazov že primernejša, zato zdaj pogosteje uporabljam izraz image consultant. Pri svetovanju ne gre samo za obleko in njihove naravne danosti. Svetujem tudi glede govorice telesa, pogovarjamo se o bontonu, človeka gledam celovito in upoštevanju njihovega načina poslovnega in osebnega življenja. Zato je tudi nastal izraz celovita podoba osebnosti.

Ljudem, gre predvsem za moje stranke, ki se odločijo za individualno svetovanje, pomagam pri nakupih. To delo mi je všeč, saj iz teorije preidem v prakso, v stiku sem z ljudmi in v koraku z modnimi smernicami.

Strokovnjakinja za oblačenje Lea Pisani deluje v skladu s svojim sloganom več vem, manj potrebujem.

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana inženirka oblikovanja tekstilij in oblačil. Imam potrebno znanje in izkušnje, da za podjetja oblikujem oblačila in napišem tehnično specifikacijo za javni razpis, za službena oblačila ali uniforme, ali pa jim pri tem le svetujem.

Poleg tega pišem knjige in predavam različnim skupinam ljudi. Predavam recimo na Upravni akademiji, kjer se med drugim izobražujejo ljudje, ki zasedajo vodilne položaje. Ponujajo izobraževanja za javne institucije in vodilne kadre. Letos smo izvedli seminarje, namenjene zaposlenim v ministrskih kabinetih. Pred kratkim sem tako predavala zaposlenim v ministrskih kabinetih, včasih sta prišla tudi ministrica oziroma minister. Ob tem moram poudariti, da oni ne dobijo dodatkov za podobo in večina nima nobenih svetovalcev za oblačenje. V večini primerov za svojo podobo poskrbijo sami. To predavanje je torej edina stvar, ki jim lahko pomaga in letos je prvič, da sem jim predavala.

Tudi vaš slogan več vem, manj potrebujem je pravzaprav povezan z izobraževanjem in pridobivanjem znanja.

Tako je. Na vseh področjih delujem v skladu z mojim sloganom več vem, manj potrebujem.

Ljudem vedno poskušam predstaviti, kaj se danes dogaja z oblačili in kako onesnažujemo Zemljo. Tekstilna industrija je druga najbolj dobičkonosna industrijska panoga na svetu takoj za naftno in pred farmacevtsko industrijo. Ljudi ozaveščam, kakšne gore oblačil romajo na odpad. Gre za oblačila, ki jih morda niti enkrat nismo obleki.

Končno so v javnost prišli podatki o tem, kam gredo oblačila, ki jih prodajajo zgolj prek spleta, mi jih naročimo, a jih zaradi kateregakoli razloga pošljemo nazaj. Ta oblačila velikokrat ne gredo nazaj v prodajo. Veliko jih gre v sežig ali na odpad, saj ima trgovec kar 25 evrov stroškov s kosom oblačila, ki ga kupec pošlje nazaj. Veliko oblačil konča v Čilu, kjer se v puščavi kopičijo gore oblačil. Kupi oblačil so vidni celo iz vesolja.

By purchasing a $44 Existing Image at 50 cm resolution, we can confirm the giant clothes pile in the desert of Chile exists and is growing. https://t.co/47SssKPdtI pic.twitter.com/RlfUSBWbu9 — SkyFi (@SkyfiApp) May 10, 2023

Ob tem naj dodam, da povprečen Evropejec obleko oziroma kos oblačila obleče manj kot šestkrat, nosi ga približno tri leta. Včasih je bila doba nošenja oblačil precej daljša, deset let in več. Menim, da ni pomembno, kje posameznik kupi kos oblačila, ampak je bistveno, da tisto, kar kupi, tudi nosi, idealno bi bilo do izrabe.

Pri hitri modi ni vse samo slabo. Po mojem mnenju živimo v idealnem obdobju, kjer res lahko oblikujemo takšno podobo, kot jo želimo. Hitra moda omogoča, da si vsak oblikuje takšen videz, kot želi, gre le za to, koliko moči imaš, ne kako globok je tvoj žep.

Kako pa poteka individualno svetovanje?

Moje stranke so razmišljujoči ljudje, ki rešujejo izzive, in prav garderoba je poseben izziv, ki jim ga velikokrat ne uspe rešiti samim. Individualno svetovanje traja pet ur in je sestavljeno iz dveh delov. Najprej je na vrsti barvna analiza, ki jo delam po sistemu Colour me Bautiful in z barvnimi vzorci določim barvni tip človeka. Narava nas je pobarvala harmonično in to harmonijo želimo ohranjati. To je za oko lepo, pa tudi mi vidimo, da dvignemo svojo energijo, če izberemo svojo barvo. Barva je energija, ki jo zazna človekovo oko, je vibracija, ki vpliva na naš organizem.

Barvna analiza lahko traja dve uri. Ta čas potrebujem za to, da razložim barve in individualno pokažem barvno karto. Človeku razložim simboliko barv, pogovoriva se o njegovem odnosu do barv, kakšne barve oblačil ima v svoji omari. Včasih za določitev barvnega tipa potrebujem nekaj minut, včasih pa tudi pol ure.

"Narava nas je pobarvala harmonično in to harmonijo želimo ohranjati," poudari Lea Pisani.

Po barvni analizi sledi drugi del, in sicer analiza sloga. Stranka prinese s sabo kovček z oblačili, saj le tako lahko razumem človeka, mu pomagam s svojimi orodji, določim slog oblačenja. Želim, da vse skupaj, torej slog oblačenja, oblika postave, koloristika, deluje lepo povezano in harmonično.

Pred kratkim se je za svetovanje odločilo mlado dekle. Bilo je zelo introvertirano, njene barve pa so bile intenzivne in nisem je želela uvrstiti v svetlejšo koloristiko. To sem ji povedala in pojasnila, da ima v sebi moč, neki ogenj, ki se bo sčasoma verjetno izrazil. S tem se ukvarjam več kot 20 let in sčasoma se naučiš prepoznavati ljudi.

Tako psihologi kot psihiatri danes priznavajo, da naša podoba vpliva na naša čustva. Če se nenehno ukvarjamo s podobo, naša notranjost to poprime. To ima veliko moč, pa tudi barve imajo veliko moč in vidim, kako delujejo.

Se za individualno svetovanje odločajo samo ženske?

Na svetovanjih sicer prevladujejo ženske, veliko pa je tudi moških. Lani sem imela uravnoteženo število moških in žensk, ki so se odločili za svetovanje za celostno podobo osebnosti. Poleg tega ugotavljam, da gredo moški takoj iz teorije v prakso, medtem ko ženske potrebujemo dlje časa ali pa nasvetov sploh ne realiziramo. Zanimivo je tudi to, da so moški tisti, ki na seminarjih več sprašujejo.

Zakaj mislite, da je tako?

Ženska se istoveti, medtem ko moški nima tega problema. Ko ima prijateljica, kolegica dobro izražen slog, si ženska misli, da bi bila tudi ona lahko takšna in kopira njen slog, ne izhaja pa iz sebe. Na svetovanju se posvečamo ravno temu, vizualni identiteti.

Ženski recimo ne pristaja oranžna, pa si vseeno kupi oranžno majico z izgovorom, da je letos moderna. Medtem ko se moški držijo tistega, kar se dogovorimo.



Pisanijeva po več kot 20 letih dela ugotavlja, da moški takoj preidejo iz teorije v prakso, medtem ko ženske za to potrebujejo več časa ali pa njenih nasvetov sploh ne realizirajo.

Bliža se čas praznikov, s tem pa tudi službene novoletne zabave, družinska praznovanja. Kaj zapovedujejo modne smernice? Kaj svetujete vsem ženskam, pa seveda tudi moškim, ki se odpravljajo v trgovine po obleke prav za omenjene priložnosti?

Tiste, ki želijo vsako leto novo obleko, bodo zagotovo kupile bleščice, zlato ali srebro. Tistim, ki ne želijo investirati, pa svetujem malo črno obleko, s katero prideš na konec sveta. Poudarila bi, da ni nujno, da imaš za vsako novoletno zabavo novo obleko, da nihče ne bo rekel, da ne zmoreš, če prideš z enako obleko.

Na izbor obleke nasploh vpliva okolje, ali praznuješ v diskoteki, v zelo elegantni restavraciji, v domači gostilni ali doma. Glede na to, da vemo, da oblačila, ki jih kupimo na spletu in nato pošljemo nazaj, pogosto zavržejo, predlagam, da ne kupite deset oblek in jih potem devet pošljete nazaj. Marsikatero dekle oblek sploh ne pošlje nazaj, saj se ji ne ljubi. Povprečna Slovenka ima v omari 70 odstotkov oblačil, ki jih ne nosi. Zato bodite ozaveščeni kupci. Oblačila, ki smo jih kupili in jih nikoli oblekli, praznijo našo denarnico in onesnažujejo Zemljo. Mislim, da bi moral biti cilj vsakogar, da kupi oblačila, ki ga radostijo, s katerimi oblikuje svojo vizualno identiteto in jih nosi do izrabe.