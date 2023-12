Po 30 letih se poslavljajo petrolejsko modre uniforme Slovenskih železnic #video #foto

Z nedeljo, ko začne veljati nov vozni red vlakov, bo nov tudi videz osebja Slovenskih železnic. Po skoraj 30 letih se namreč poslavljajo njihove petrolejsko modre uniforme, zamenjale jih bodo nove.

Kako bodo videti? Poglejte:

Obleke so temnomodre barve, srajca je bela z modrimi dodatki na gumbih, ovratniku in rokavih. Del moške uniforme je svetlomodra kravata, ženske pa svetlomodra rutka. Ob sodobnejšem videzu so se osredotočali na udobje in praktičnost pri delu, med drugim so izpostavili, da je srajca izdelana iz tkanine, ki zagotavlja stalno telesno temperaturo.

Slovenske železnice doživljajo preobrazbo, ena od točk modernizacije je tudi nova podoba osebja. "Obdobje velikih sprememb na Slovenskih železnicah se je začelo s posodobitvijo našega voznega parka, temu pa zdaj sledijo tudi uniforme. Petrolejsko modre uniforme se poslavljajo, s sobote na nedeljo se bodo vodje vlaka, kontrolorji, prodajalci na blagajnah in drugo osebje skupaj z novim voznim redom preoblekli v nove uniforme," je ob predstavitvi nove podobe osebja dejala direktorica SŽ-Potniški promet mag. Darja Kocjan.

V Železniškem muzeju si je mogoče ogledati, kako so se uniforme zaposlenih na železnicah na območju Slovenije spreminjale skozi čas. Foto: Gaja Hanuna

Starih uniform ne bodo zavrgli, je poudarila, ampak jih bodo predali podjetju, ki se ukvarja s predelavo oziroma izdelavo uporabnih izdelkov iz tkanin.

