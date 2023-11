Prihaja nov zimski vozni red vlakov Slovenskih železnic

Zimski vozni red Slovenskih železnic (SŽ), ki začne veljati 10. decembra, prinaša številne spremembe, tudi zaradi obsežnih del na ljubljanskem železniškem vozlišču in na zasavski progi. Novosti so predvidene tudi v mednarodnem prometu.

Zaradi začetka prenove in nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani bo na progah Ljubljana-Jesenice in obratno ter Ljubljana-Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem izven konic, vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška.

Na progi Jesenice-Kranj-Ljubljana Šiška-Ljubljana bo med delavniki vozilo 49 vlakov, od tega vse do oz. s postaje Ljubljana Šiška. Na progi Kamnik Graben-Jarše Mengeš-Domžale-Ljubljana Šiška-Ljubljana bo med delavniki vozilo 48 vlakov, od tega 19 do oz. s postaje Ljubljana Šiška.

Nova avtobusna linija LPP do glavne postaje

Vsi vlaki do in s postaje Ljubljana Šiška bodo imeli z novo avtobusno linijo Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) povezavo do glavne postaje Ljubljana. Nova linija SŽ Šiška-SŽ Kolodvor bo imela vmesne postanke na postajah Tivoli, Gosposvetska in Bavarski dvor, so pojasnili na SŽ.

Foto: Ana Kovač Zaradi infrastrukturnih omejitev bodo organizirani nadomestni prevozi za nekatere vlake med Ljubljano in Brezovico, Divačo in Koprom oz. Buzetom. Med delavniki bo med Brezovico in Ljubljano vozilo 31 vlakov, od tega bo zaradi del organiziran nadomestni prevoz namesto 14 vlakov.

Vozni časi prilagojeni delom na infrastrukturi

Zaradi del in omejitev na infrastrukturi ter zmanjšane propustnosti proge bo v novem voznem redu med delavniki na progi Ljubljana-Logatec 40 povezav, na progi Ljubljana-Litija-Zidani Most pa 79 povezav, kar je nekaj manj kot v trenutnem voznem redu. Spremenili se bodo tudi vozni časi, ki bodo prilagojeni delom na infrastrukturi.

Dodana bo popoldanska povezava vlaka od Ljubljane do Maribora, uvajajo tudi dodaten jutranji vlak od Jesenic do Ljubljane. Nov bo tudi popoldanski vlak od Maribora do Ruš. Izboljšali bodo poletno ponudbo med Ljubljano in Bohinjsko Bistrico z dodatnimi vlaki med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico ter s spremembo koledarjev voženj med Ljubljano in Jesenicami, so napovedali.

Dodali bodo tudi popoldansko povezavo med Mursko Soboto in Ormožem, s povezavo za Ljubljano in Maribor. Iz Ljubljane do Ilirske Bistrice bo dodana nova prestopna povezava. Ob sobotah bodo uvedli dodaten vlak iz Metlike za Ljubljano ter ob vikendih med Novim mestom in Metliko.

Tudi v mednarodnem prometu spremembe

Spremembe se obetajo tudi v mednarodnem prometu. V decembru bodo do Beljaka in obratno na voljo dodatne povezave. Med Jesenicami in Beljakom bo tako vozilo šest dodatnih direktnih vlakov.

Od 29. marca 2024 bodo dodatni vlaki vozili v sestavi novih garnitur Stadler. Poleg trenutnih obstoječih 26-tih povezav med Mariborom in Gradcem, od katerih je šest direktnih, bo tako od 31. marca 2024 na voljo še dodatnih šest direktnih povezav.

Skupaj bo potniku na voljo 32 povezav z vlaki, od tega 12 direktnih. Več povezav do Gradca pomeni tudi več povezav z drugimi mesti v Avstriji.

Sodelovanje s hrvaškimi železnicami

Naslednje leto pa bo v poletni sezoni vzpostavljen čezmejni regijski direktni vlak na relaciji Opčine-Divača-Pivka-Reka in v obratni smeri. Gre za del evropskega projekta Sustance Interreg Srednja Evropa, v katerem SŽ-Potniški promet sodeluje skupaj s potniškim prometom hrvaških železnic. Vsak dan bosta med Opčinami in Reko vozila dva direktna vlaka.

Kot so pojasnili na SŽ, je z vidika obstoječega stanja na infrastrukturi in obsežnih del vozni red optimalen. Javni promet v Sloveniji izvajajo z več kot 580 vlaki dnevno. "Na račun že dobavljenih 52 novih garnitur smo uspeli ponudbo delno že razširiti, z dodatnimi vlaki bo za to še več možnosti," so zapisali in napovedali, da bo k boljši kakovosti prevozov prispevalo tudi dodatnih 20 novih garnitur. Prve dobave pričakujejo leta 2025.