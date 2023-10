Ljubljana v dobrih dveh letih do dolgo pričakovanega potniškega centra

"Naš cilj je hudo ambiciozen, to je, da večino gradbenih del končamo do konca leta 2025," napoveduje ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Obljublja, da bo nenehno bdela nad izvedbo centra po tej časovnici.

"Naš cilj je hudo ambiciozen, to je, da večino gradbenih del končamo do konca leta 2025," napoveduje ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Obljublja, da bo nenehno bdela nad izvedbo centra po tej časovnici. Foto: STA

Na današnji novinarski konferenci MOL so predstavili projekt Potniškega centra Ljubljana. Sodoben potniški center v prestolnici je nujen, tudi za razvoj potniškega prometa v državi, so se strinjali navzoči. "V skladu s časovnico bi moral biti ljubljanski potniški center končan do konca 2025," je v zvezi z ambiciozno zasnovanim načrtom povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Celoten projekt - tako javni kot zasebni del - bo po oceni župana Zorana Jankovića stal približno milijardo evrov.

Župan meni, da ima Ljubljana ta trenutek najgršo avtobusno postajo v Evropi. "A s Potniškim centrom Ljubljana bo dobila najlepšo," je dodal.

Ministrica za infrastrukturo - njen resor je odgovoren za nadgradnjo železniške postaje - je povedala, da je gradnja že stekla, ko je bil junija v delo uveden izvajalec nadomestnega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto. "Naš cilj je hudo ambiciozen, to je, da večino gradbenih del končamo do konca leta 2025," napoveduje Bratuškova in obljublja, da bo neprestano bdela nad izvedbo centra po tej časovnici.

Foto: Elea iC Kot je zatrdila, je pridobivanje gradbenih dovoljenj za javne dele pri koncu, sledijo razpisi za izvedbo. "Upam, da ne bo preveč zapletov," je dodala.

Kako bo potekal železniški promet v času gradnje?

"Težko je prenavljati eno- ali dvotirno progo, če ni en tir zaprt," je na vprašanje o pričakovanih zamudah vlakov odgovoril Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic. Številna delovišča tudi povzročajo težave.

Zaradi zahtevnosti projekta in potrebnih del je predstavnik podjetja LUZ Marko Fatur Ljubljančane in vse, ki Ljubljano obiskujejo, prosil za razumevanje. Foto: STA "Zdaj se bo gradila tudi glavna železniška postaja. V času gradnje mostu čez Dunajsko bo odprt samo en tir, med gradnjo postaje pa dva tira. Prek teh dveh tirov je treba prepeljati približno 600 vlakov, od tega sto tovornih, preostali so potniški. V zadnjem letu se število vlakov kljub zamudam ni zmanjšalo. Na izbiro imamo, ali v času del zapreti progo ali vseeno voziti, a z zamudami. Kljub vsemu je 80 odstotkov zamud krajših od pet minut," je poudaril Mes. Zatrdil je tudi, da imajo SŽ pripravljen načrt, kako speljati promet skozi postajo. Od leta 2026, ko bo projekt končan, računajo, da bo lahko pretočnost oziroma frekvenca vlakov na določenih odsekih za 50 odstotkov večja kot danes. Pri SŽ nameravajo po letu 2026 prepeljati 25 milijonov potnikov na leto.

Mes je še poudaril, da je današnji projekt, v nasprotju s prvotnim, v celoti prilagojen javnemu prometu. Tako avtobusna kot železniška postaja se po njegovih besedah v celoti podrejata potnikom, so pa po njegovih besedah tudi komercialne vsebine zastavljene tako, da bodo potniku v času čakanja na voljo določene storitve.

SŽ so odgovorne za gradnjo nove avtobusne postaje in v skladu z novim projektom bo zgrajenih 42 avtobusnih terminalov, za zagotavljanje pretočnosti pa bodo med drugim dodatno zagotovili parkirišča za avtobuse na obrobju Ljubljane. Na postaji načrtujejo tudi več kot 2.000 mest za kolesa, prav tako bodo na voljo parkirišča za souporabo vozil in odlagališča potnikov (drop-off cone).

V okviru projekta bodo v celoti prenovili železniško infrastrukturo, zgradili nov nadhod, obstoječi podhod pod železniško progo pa prenovili in razširili.

Na Dunajski cesti bodo zamenjali železniški nadvoz, enako bodo naredili nad podvozom na Šmartinski cesti. Nova avtobusna postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, ob Masarykovi pa bodo vzpostavili dodatni avtobusni terminal, je povedal Rok Avsec, projektant iz družbe Elea IC.

Med ključnimi spremembami na cestnem omrežju je izpostavil enosmerni prometni režim na Vilharjevi cesti od uvoza za PCL do križišča za Železno cesto. Ob tem odseku ceste bo namreč stala avtobusna postaja, na Šmartinski cesti bo razširjen podvoz pod železniško progo, Masarykovo cesto in Trg OF pa bodo spremenili v bulvar.

Rumeni pasovi za javni potniški promet

"Vse obodne ceste Potniškega centra Ljubljana imajo predvidene rumene pasove za avtobuse," je povedal raziskovalec na Prometnotehniškem inštitutu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Simon Detellbach. S tem naj bi se skrajšali potovalni časi in izboljšala povezanost med vsemi oblikami javnega potniškega prometa. Prav tako bodo prestopne poti pešcev in kolesarjev krajše in hitrejše, je prepričan.

"Predlagali smo enosmerno ureditev Vilharjeve ceste na odseku mimo avtobusne postaje, kar pa bi imelo za posledico bistveno zmanjšanje tranzita osebnih vozil. Kljub temu se zagotavlja primerna dostopnost do vseh objektov in parkirnih garaž pod temi objekti za celotno območje PCL, kar bo omogočilo boljšo povezavo centra s severovzhodnim delom Ljubljane, torej s Šmartinsko cesto, Žalami, BTC in severno obvoznico," je dejal.

Prenova Linhartove se začne prihodnji teden



Projektant Boštjan Račič je med drugim izpostavil rekonstrukcijo Linhartove ceste, ki je predvidena kot štiripasovna cesta z obojestranskimi rumenimi pasovi, novim drevoredom ter boljšimi pogoji za pešce in kolesarje, je dejal. Obnova te prometnice bo na odseku od križišča z Dunajsko cesto do stika z Matjaževo ulico predvidoma stekla prihodnji teden.

Zaradi zahtevnosti projekta in potrebnih del je predstavnik podjetja LUZ Marko Fatur Ljubljančane in vse, ki Ljubljano obiskujejo, prosil za razumevanje.

Stekli so tudi že postopki za podelitev gradbenega dovoljenja za komercialni del urejanja območja železniške postaje v Ljubljani. Družba Mendota Invest v lasti madžarske bančne skupine OTP je zahtevo vložila maja lani.