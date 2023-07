Železniški promet med Litijo in Trbovljami ponovno vzpostavljen

Po ponedeljkovem močnem neurju, ki je zajelo nekatere dele Slovenije, je železniški promet med Litijo in Trbovljami, kjer se je sprožil plaz, ponovno vzpostavljen, so sporočili iz Slovenskih železnic. Vlaki bodo na tem odseku vozili po voznem redu, opozarjajo pa, da lahko nastajajo zamude.

Kot so navedli, sanacijo plazu še vedno izvajajo, zato bo promet na železniškem odseku med Litijo in Trbovljami potekal po enem tiru. Še dodatno oviro in zamude vlakov povzroča pretrgan progovni kabel signalno-varnostnih naprav, ki ga je pretrgal zunanji izvajalec. Napako bodo odpravili predvidoma danes do 14. ure.

Potnikom se opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.