Nevladniki: Načrti za obnovo cest zaradi nove postaje v Ljubljani so neučinkoviti

Potniški center je lahko učinkovit samo toliko, kolikor so učinkoviti dostopi do njega, izpostavljajo v koaliciji.

Potniški center je lahko učinkovit samo toliko, kolikor so učinkoviti dostopi do njega, izpostavljajo v koaliciji. Foto: STA

Nevladne organizacije in stroka, združene v Koalicijo za trajnostno prometno politiko, so opozorile na po njihovem slabo načrtovano ureditev cest na območju Potniškega centra Ljubljana. Menijo, da bo predvidena obnova poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev, na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa.

Načrti, ki jih je objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, predvidevajo širitev cest, ki ležijo na obodu načrtovane železniške in avtobusne postaje – Vilharjeve in Masarykove, Šmartinske in Železne ceste. Načrtovana obnova teh cest je sicer le del projekta, ki ga ob Mestni občini Ljubljana izvajajo direkcija za infrastrukturo, Slovenske železnice in zasebni investitorji.

Avtobusna postaja Ljubljana Foto: STA ,

Brez hitrih prestopov učinka ne bo

"Center ne more služiti svojemu namenu, če ne bo omogočil hitrega prestopa na mestni promet, privlačnega dostopa in parkiranja za kolesa in če okoli postaje ne bo privlačnega javnega prostora, vključno z drevoredi, ki zagotavljajo senco in prijetne pogoje potnikom," je na današnji novinarski konferenci izpostavil Marko Peterlin iz Koalicije za trajnostno prometno politiko.

Po njegovih besedah gre za projekt, ki ga gradimo za najmanj dve generaciji. "Vsaj pol stoletja na tem območju ni mogoče pričakovati drugačne ureditve od te, ki jo načrtujemo zdaj," je izpostavil in poudaril, da morajo načrti predvideti in omogočiti najnaprednejše rešitve na področju urejanja prostora in prometa.

Posek drevoreda in uničen park

"Načrti ne predvidevajo primerne navezave potniškega centra na mestni potniški promet. Predvideni rumeni pasovi za avtobuse so nepovezani, nelogično umeščeni in prekinjeni v križiščih, kjer je potreba po tekočem javnem prometu največja. V nasprotju s tem ima osebni motorni promet prednost pred avtobusi v vseh križiščih, za hitrejši pretok pa bo žrtvovan celo park," so kritični v koaliciji.

Kot so opozorili, načrti predvidevajo tudi posek drevoreda na Vilharjevi cesti, zaradi novega zavijalnega pasu pa bo uničen park ob križišču Šmartinske, Vilharjeve in Topniške, skozi katerega zdaj vodita sprehajalna in kolesarska pot.

Foto: Arhitekti Sadar Vuga

Kot opozarjajo v koaliciji, je prav to križišče že danes lokacija z najslabšo kakovostjo zraka v Ljubljani, širše območje železniške postaje pa ena od lokacij v Ljubljani, kjer je učinek urbanega toplotnega otoka najintenzivnejši. "Mislim, da nam je po zadnjih nekaj poletjih precej jasno, da teh desetletij nimamo več toliko, da bi lahko prav zelo dolgo čakali," je izpostavil Peterlin.

S širitvijo cest in gradnjo 3.700 novih parkirnih mest v novih objektih Vilharie, Emonike in avtobusne postaje se bo povečala tudi količina prometa, zato se bodo okoljski kazalniki na območju še poslabšali, so še opozorili. "Pri tem se zaradi širših vozišč poslabšujejo pogoji za pešce, na Vilharjevi in Masarykovi pa se celo zmanjšuje obstoječe število prehodov za pešce," je dodal Peterlin.

Postajališče LPP Dunajska Foto: KTPP

So pa v Koaliciji za trajnostno prometno politiko pohvalili načrtovano izboljšanje pogojev za kolesarjenje. "Večina odsekov izpolnjuje usmeritev pravilnika glede enotne ureditve vsaj dva metra širokih enosmernih kolesarskih stez, tam, kjer ni ni tako, predlagamo, da se to popravi in, kjer je možnost, še razširi," je sklenil.