Tako bo izgledala nova železniška postaja v Domžalah #foto #video

Gradbena dela, ki so se začela septembra lani, zajemajo novo tirno shemo, gradnjo novega otočnega in bočnega perona z nadstrešnicami ter gradnjo novega podhoda pod železniškimi tiri z dvigali. Podhod bo omogočil potnikom varen dostop na otočni peron, pešcem in kolesarjem varen prehod med vzhodno in zahodno stranjo Domžal, kjer je tudi šolska pot. Infrastruktura bo prilagojena tudi gibalno oviranim osebam.

Na progi Ljubljana–Kamnik je zato do 27. marca prilagojen vozni red vlakov, kar potnikom povzroča nekaj nevšečnosti. V prometni konicah vozi manj vlakov, zato je gneča na vlakih večja.

Postavili so začasni otočni peron, ki v času rušitve starega otočnega perona omogoča varen dostop potnikov na vlak. Starega bo nadomestil nov širši in bolj varen otočni peron, na katerega se bo dostopalo iz podhoda.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

V sklopu nadgradnje železniške postaje trenutno potekajo dela na postajnem poslopju, in sicer v notranjosti tehničnih prostorov, v sanitarijah in čakalnici. Prenovljeni bodo tudi prostori blagajne in čakalnice pod obstoječim nadstreškom, postajno poslopje bo dobilo tudi novo fasado, stavbno pohištvo in ogrevanje na zemeljski plin.

Foto: DRSI

Po zaključeni nadgradnji bo postaja Domžale, poleg potniške blagajne, nudila možnost nakupa tudi na samostojnem prodajnem mestu – kartomatu.

Nadgradnja bo stala skoraj 14 milijonov evrov

"Dela na železniški postaji Domžale potekajo skladno s terminskim planom. Trenutno potekajo dela na tirni infrastrukturi, na postajnem poslopju, in sicer v sanitarijah, prostorih blagajne ter v čakalnici pod obstoječim nadstreškom. Prav tako je v teku gradnja bočnega in otočnega perona ter podhoda, kjer poteka gradnja jaškov za dvigala in stopnišča. Vsa dela bodo zaključena predvidoma konec meseca julija 2023," so nam odgovorili z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), ki je investitor projekta.

V okviru nadgradnje železniške postaje Domžale bo prenovljene tudi signalnovarnostne in telekomunikacijske ter elektroenergetske naprave.

Dela izvaja konzorcij podjetij SŽ-ŽGP, Garnol in GH Holding, zaključek vseh del je predviden letos poleti. Pogodba vrednost del znaša 13,9 milijona evrov.

Težave s parkiranjem potnikov

Potniki, ki se do železniške postaje v Domžalah pripeljejo z avtomobili, nato pa vstopijo na vlak, se pritožujejo, da imajo velike težave s parkiranjem, saj je parkirišč v bližini postaje premalo. Na drugi strani pa se Domžalčani pritožujejo, da jim prav ti potniki zasedajo parkirišča po mestu.

Na občino Domžale smo poslali vprašanja, kako bodo s potnikom prijaznejšo železniško postajo, ki bo najverjetneje privabila še kakšnega novega potnika, reševali problematiko parkiranja t. i. vozačev. Odgovorov do roka nismo prejeli.