Pozor: LPP uvaja novo linijo 10 in spreminja traso linije 16

Nova linija 10 bo z javnim potniškim prometom povezala naselja Podgrad, Zalog in Zadobrova, so sporočili iz LPP. Začetek linije 10 bo v Podgradu na Podgrajski cesti, nato bo trasa linije zavila levo na Cesto v Kresnice, Zaloško cesto, nadaljevala pot po Hladilniški poti ter Agrokombinatski cesti. Od tam bo zavila levo na Snebersko cesto in končala na obračališču Zadobrova.

Potnikom linije 10 bo omogočen prestop v Zalogu na linijo 11, ter v Zadobrovi na liniji 12 in 25, so pojasnili na LPP. Nova linija bo obratovala vsak delovni dan od ponedeljka do petka.

Sprememba trase linije 16

S ponedeljkom bo LPP uvedel še eno novost, in sicer spremenil bo traso linije 16. Nova trasa linije bo potekala od Črnega loga po Cesti v Gorice, naprej levo po Cesti dveh cesarjev, desno na Cesto v Gorice in desno na Tržaško cesto. Trasa se bo nato nadaljevala po Tbilisijski cesti, Cesti v Mestni log, Cesti dveh cesarjev in naprej po obstoječi trasi do obračališča v Trnovem ter enako v obratni smeri.

Novi potek linije 16 po Tržaški cesti bo potnikom omogočal dodatno možnost prestopanja na liniji 6 in 6B, poleg že obstoječih možnosti prestopanja na liniji 1 in 9, so zapisali na LPP. Potnikom iz smeri Cesta na Gorice in smeri Cesta dveh cesarjev bo omogočen prevoz do Industrijske cone Vič.

Vzpostavljeni bosta tudi dve novi postajališči, in sicer Tomažičeva (na križišču Tbilisijske in Tomažičeve ulice) v obe smeri ter Tbilisijska (na križišču Tbilisijske in Ceste v Mestni log) v obe smeri. Obratovalni režim linije bo ostal nespremenjen.