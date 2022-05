Vozni park LPP bogatejši za deset novih avtobusov

Najnovejši avtobusi so znamke MAN Lions City Hybrid. So nizkopodni, tišji in udobnejši, dostopni pa tudi osebam z oviranostmi.

Vozni park Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) bo te dni bogatejši za deset nizkopodnih in zgibnih avtobusov. Avtobusi na metan so dodatno opremljeni s hibridnim pogonskim sklopom, ki občutno zmanjša porabo goriva in s tem prispeva k čistejšemu okolju, je danes sporočilo javno podjetje LPP.

Trije avtobusi že vozijo, vseh deset pa bo v uporabi na mestnih linijah LPP do konca tedna. Letos je to druga posodobitev voznega parka, saj so februarja v LPP v promet vključili devet novih medkrajevnih avtobusov.

Novi avtobusi opremljeni z asistenčnim sistemom

Najnovejši avtobusi so znamke MAN Lions City Hybrid. So nizkopodni, tišji in udobnejši, dostopni pa tudi osebam z oviranostmi. Opremljeni so z asistenčnim sistemom, ki pri desnem zavijanju opozarja voznika na možnost trka s pešcem ali kolesarjem, so našteli pri LPP.

Avtobuse poganja stisnjeni metan, dodatno pa so opremljeni s hibridnim pogonskim sklopom, ki občutno zmanjša porabo goriva. Prvič je v avtobuse LPP vgrajen sistem start-stop za avtomatski izklop plinskega motorja na postajališčih in pred semaforjem. Avtobusi bodo tako tišji in brez sproščanja onesnažil, so dodali.