Pukšič iz bolnišnice: Premagal bom raka, ne rak mene

"Gospod Pukšič se je odločil, da bo on premagal raka, ne rak njega, in gospod Pukšič ima ogromno energije, volje," je po občinski seji v Destrniku po poročanju lokalec.si dejal župan Občine Destrnik Franc Pukšič. "Sem v bolnišnici, včeraj sem bil operiran," pa je za naš portal danes pojasnil Pukšič, ki še ostaja v bolnišnici.

Energije ima dovolj

"Gospod Pukšič se je odločil, da bo on premagal raka, ne rak njega, in gospod Pukšič ima ogromno energije, volje. Veste, 29 let delam tako v lokalni kot v državni politiki skupaj. Ogromno smo naredili, vsi od zunaj nam priznajo," je po seji povedal župan Destrnika, ki se bori z rakom, trdno odločen, da ga bo premagal.

"Po operaciji je težko," nam je še odgovoril danes iz bolniške postelje.

Brez Pukšiča ne bi imeli optike

"Tudi velika večina, več kot 80 odstotkov občank in občanov, ve, da brez mandata, ki so mi ga dali leta 2018, danes ne bi imeli 60 kilometrov položene optike. Nobena od sosednjih občin nima tako daleč rešenega optičnega omrežja. Žal bo ostala trasa ali dve, ampak to bomo rešili v prihodnjem mandatu," je še dejal Pukšič, ki je v ponedeljek prestal operacijo.