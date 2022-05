To je naslednja epidemija, v nevarnosti vsak četrti Evropejec

Po podatkih iz nove raziskave WHO je Evropa v zadnjih 50 letih doživela 138-odstotno rast debelosti, ki je povezana z nizom rakavih obolenj in kardiovaskularnih bolezni. Delež čezmerno težkega in debelega prebivalstva dosega epidemične ravni in še narašča, so opozorili pri WHO.

Debelost povzroča vsaj 13 različnih vrst raka in je verjetno odgovorna za vsaj 200 tisoč novih primerov raka, so še zapisali v poročilu.

Ocenjujejo, da sta čezmerna teža in debelost odgovorni za več kot 1,2 milijona smrti letno oz. več kot 13 odstotkov vseh smrti v evropski regiji WHO.

Vpliv pandemije covid-19

Že podatki iz leta 2016 so kazali na to, da je bilo 59 odstotkov odraslih čezmerno težkih, medtem ko je bilo še leta 1975 čezmerno težkih le 40 odstotkov odraslih.

Pri WHO ugotavljajo, da je zdravstveno sliko dodatno poslabšala pandemija covid-19, saj so ljudje v času zaprtij javnega življenja več sedeli in se slabše prehranjevali. Regionalni direktor WHO Hans Kluge je ob tem še poudaril, da so čezmerno težki in debeli posamezniki tudi pogosteje imeli težji potek koronavirusne bolezni.

Omejevanje oglaševanja

WHO je ob tem pozval k spremembam politik, ki naj promovirajo zdrav življenjski slog. Med predlogi je tako najti obdavčenje sladkanih pijač in subvencioniranje zdrave hrane ter omejevanje oglaševanja nezdrave prehrane otrokom.

Ob tem so avtorji raziskave poudarili, da so vzroki za sedanje stanje "mnogo bolj kompleksni kot zgolj to, da gre za kombinacijo nezdrave prehrane in fizične neaktivnosti". Pomemben dejavnik, unikaten za moderno Evropo, je tudi podatek, da gre za visoko digitalizirano družbo.

Evropska regija WHO, v kateri je 53 držav, po deležu debelosti med prebivalstvom zaostaja le še za Amerikama.