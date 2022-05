Na kamero ujeli prizor kot iz najhujše nočne more #video

V Šanghaju na Kitajskem so stanovalca doma za ostarele po pomoti razglasili za mrtvega, ga položili v vrečo za trupla in odpeljali proti mrtvaškemu vozilu, kjer so uslužbenci mrtvašnice ugotovili, da je še vedno živ. Zaradi dogodka so proti šestim osebam sprožili preiskavo, poroča britanski Guardian.

Incident, ki se je zgodil v nedeljo popoldan, so posneli mimoidoči. Posnetek se je hitro razširil po spletu in povzročil še dodatno nezaupanje in jezo med prebivalci Šanghaja, v katerem že pet tednov velja strogo zaprtje javnega življenja.

Na posnetku je mogoče videti uslužbence mrtvašnice v zaščitnih oblačilih, kako so vrečo za trupla poskušali naložiti na voziček, pri čemer so presenečeni ugotovili, da je oseba v njej še vedno živa.

"Živ je? Si videl to? Živ je?" je rekel eden od uslužbencev mrtvašnice. "Ne pokrij ga več," je dodal drugi. Moškega so nato odpeljali nazaj v dom za ostarele.

Lokalne oblasti so potrdile incident in sprožile preiskavo zoper šest vpletenih oseb. Dom za ostarele se je za dogodek opravičil, v mrtvašnici pa so zaposlene, ki so odkrili, da je moški še živ, nagradili z dobrimi 700 evri.

V velemestu se širi lakota

Ker oblasti v Šanghaju vztrajajo pri strogih ukrepih, v okviru katerih so prebivalcem prepovedale zapuščanje stanovanj, hkrati so številne trgovine zaprte, dobavne verige pa prekinjene, so številni ostali brez hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin. Na družbenih omrežjih tako krožijo številna poročila o lakoti. Iz posameznih delov Šanghaja poročajo o plenjenju trgovin in protestih prebivalcev.