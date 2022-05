V ZDA splav kmalu ne bo več pravica?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za osupljivo kršitev zaupnosti in tajnosti vrhovnega sodišča, objavo Politica komentirajo preostali ameriški mediji.

Konservativna večina ameriškega vrhovnega sodišča naj bi pri odločanju o zakonu zvezne države Mississippi o prepovedi splava po 15 tednu nosečnosti nameravala odpraviti prelomno odločitev sodišča iz leta 1973, ki je Američankam zagotovila pravico do splava, poroča Politico. Pri mediju svoje poročanje dokazujejo s sklicevanjem na neobjavljene dokumente, ki so jih prejeli v redakcijo. Vendar že samo poročanje Politica v javnosti sproža mnoge pomisleke, saj gre za zgodovinski precedens uhajanja dokumentov iz vrhovnega sodišča. Do podobnega primera po poročanju CNN namreč še nikoli ni prišlo.