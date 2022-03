Znana Slovenka o veliki izgubi: To je razlog, da me ni bilo

Priljubljena osebna trenerka in spletna vplivnica, ki so jo lani razglasili tudi za fatalno Slovenko, je na Instagramu razkrila, da je pred kratkim doživela spontani splav.

"Od solz sreče do solz žalosti. Zadnji trije tedni so bili tako polni različnih čustev kot še nikoli," je Patricia Pangeršič začela daljši zapis na Instagramu, v katerem je razkrila, kaj se ji je dogajalo v zadnjem mesecu. Kot je pojasnila, je februarja izvedela, da je noseča: "Tako srečna še nisem bila nikoli v življenju."

Nato pa je pred tednom dni sledil šok, ob pregledu je ginekolog ugotovil, da otrokovega utripa ni več zaznati. Po sedmih tednih in enem dnevu nosečnosti so ji potrdili spontani splav. "Besede ginekologa: 'Vsaka peta nosečnost se konča s splavom. Če bi upoštevali vse še neodkrite nosečnosti, pa bi bil pravilen podatek, da se tako konča vsaka četrta nosečnost.' ŠOK. To je res tako pogosto?" je Patricia Pangeršič ob tem zapisala na Instagramu.

"Niste edine in niste same"

Kot je pojasnila, je bila ta izguba razlog, da se v zadnjem tednu ni pojavljala na družbenih omrežjih. "Ob taki novici potrebuješ le čas. Čas, da predelaš … najprej sam pri sebi, s svojim partnerjem, družino, prijatelji … ker ste vi moja 'druga' družina in velik del mojega življenja, pa ne morem mimo tega, da svojih občutkov ne bi delila tudi z vami," je zapisala in poudarila, da svojo zgodbo deli zato, ker želi, da se o takšnih izkušnjah govori več in da se dekleta in ženske, ki gredo skozi to, ne bi počutile same.

