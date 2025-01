Kaj je tisto, kar vpliva na vaš uspeh pri preoblikovanju telesa, na vašo energijo, vzdržljivost, imunski sistem in celo na vaše razpoloženje? Seveda govorimo o prehrani. Napačna prehrana lahko privede do kronične utrujenosti, pomanjkanja energije, izgube mišične mase in številnih drugih težav, ki lahko zavirajo vaš napredek.

"Pritožba" zadovoljne udeleženke Fit akademije Foto: Fit akademija Preoblikovanje telesa ali izguba telesne teže nista enostavni, vendar povsem mogoči in izvedljivi, če se ju lotite na pravilen način. Ko se odločimo znebiti nekaj kilogramov, se sprašujemo, katera je najboljša dieta za hujšanje. Čeprav to vprašanje ni nerazumno, tak pristop ni optimalen. Zanj je značilen radikalno omejevan način prehranjevanja, nato pa sledi vrnitev k običajnemu načinu prehranjevanja. Kar pa seveda vodi k preoblikovanju telesa na težji način, ki ni trajen.

Ljudje, ki so shujšali in obdržali novo postavo, so namesto t. i. hitrih diet običajno trajno prešli na bolj zdrave prehranjevalne navade. Preprosta zamenjava nezdrave hrane z zdravo – ne za nekaj tednov, ampak za vedno – vam bo pomagala pri izgubi telesne teže, hkrati pa vam bo prinesla tudi številne druge koristi.

Toda kako se začeti prehranjevati zdravo, brez odrekanja, brez dodatnih stroškov in brez velikih posegov v vaš ritem življenja?

Foto: Fit akademija

Je res lažje reči kot narediti?

Zdrava prehrana daje prednost naravni, nepredelani hrani pred vnaprej pripravljenimi obroki in prigrizki. Je uravnotežena, kar pomeni, da telesu zagotavlja vsa hranila in minerale, ki jih potrebuje za najboljše delovanje. Vsebuje malo sladkorja in soli. Vsebuje zdrave maščobe, vključno z ribami, oljčnim oljem in drugimi olji rastlinskega izvora.

Vse to smo že mnogokrat slišali, toda kaj to dejansko pomeni v vsakdanjem življenju? Kako začeti? Kako naj zdrave prehranjevalne navade vpeljemo v vsakdanjik? Kdaj vaditi, kdaj jesti? Kaj skuhati? KAKO skuhati? Še posebej, če se v kuhinji ne znajdemo najbolje ...

Odgovore na vsa ta vprašanja nam ponuja Fit akademija 15 ! Fit akademija že vrsto let velja za enega najuspešnejših programov preoblikovanja telesa v Sloveniji. Program je premišljeno zastavljen na način, da udeležencem pomaga do dolgoročnih rezultatov – ne le pri oblikovanju postave, temveč tudi pri vzpostavitvi zdravih navad, izboljšanju samozavesti in povečanju življenjske energije.

"Zakaj bi zlagal lazanjo, če ni treba? Patricia ti si genialna, res! V lajfu več je ne zlagam, tole je bomba!" je svoje navdušenje nad Lazanjo iz ene ponve izrazila udeleženka Fit akademije.

Fit akademija 15 obljublja najcelovitejši in najbolj dodelan program doslej. Za programom stoji Patricia Pangeršič, priznana osebna trenerka, ki skupaj s svojo ekipo strokovnjakov s področij telesne vadbe in zdrave prehrane zagotavlja, da so tako treningi kot recepti premišljeni in jih vsak udeleženec zlahka prilagodi svojim potrebam in ciljem. Eden izmed najbolj priznanih in uspešnih programov preoblikovanja telesa v Sloveniji 27. januarja že petnajstič odpira svoja vrata. Do takrat si lahko rezervirate svoje mesto po akcijski ceni 27,90 evra. Vsaka nova generacija Fit akademije prinaša izpopolnitve in izboljšave, ki temeljijo na povratnih informacijah preteklih udeležencev in najsodobnejših strokovnih spoznanjih.obljublja najcelovitejši in najbolj dodelan program doslej. Za programom stoji Patricia Pangeršič, priznana osebna trenerka, ki skupaj s svojo ekipo strokovnjakov s področij telesne vadbe in zdrave prehrane zagotavlja, da so tako treningi kot recepti premišljeni in jih vsak udeleženec zlahka prilagodi svojim potrebam in ciljem.

Foto: Fit akademija

Okusne, zdrave, hitre – vse to so jedi po receptih Fit akademije!

Pri Fit akademiji se prehranjevanje obravnava celostno in brez strogih diet. Udeleženci se naučijo, kako uravnotežiti svoje obroke in hkrati razumeti, koliko hrane telo resnično potrebuje, da doseže želene cilje, pa naj bo to izguba teže ali povečanje mišične mase. Namesto enoličnosti Fit akademija ponuja prilagodljive recepte, kjer lahko sestavine zamenjate glede na svoje preference, hkrati pa sledite zapisanim kaloričnim vrednostim za lažje spremljanje dnevnega vnosa.

S pomočjo receptov Fit Akademije boste ugotovili, kako preprosto je pripravljati okusne obroke s sestavinami, ki so dostopne v vsaki trgovini. Jedilniki, ki ostanejo vaši za vedno, omogočajo prilagoditve, da prehrana ne postane monotona, medtem ko nakupovalni seznami poskrbijo za hiter in varčen nakup.

Ko boste enkrat preizkusili okusne recepte, po katerih kuhajo v Fit akademiji, morda nikoli več ne boste posegali po manj zdravih izbirah. Patricia z nami tokrat deli tri okusne recepte za zajtrk, kosilo in večerjo, s katerimi bo vaš začetek na poti k preoblikovanemu telesu in odličnemu počutju še lažji.

Zajtrk:

Foto: Fit akademija

Kosilo:

Večerja:

Foto: Fit akademija

Preobrazba, ki presega videz

Fit akademija ni zgolj še en program za hujšanje – gre za celostno spremembo življenjskega sloga. Izstopa kot edinstven program, ki ne temelji na strogih dietah ali pretirano zahtevnih treningih, temveč ponuja prilagodljiv in uravnotežen pristop k preoblikovanju telesa in vzpostavitvi zdravih navad. Program posamezniku omogoča napredek v njegovem tempu in prilagoditev vadbenih ter prehranskih načrtov glede na njegove potrebe, cilje in življenjske okoliščine. Cilj programa ni le preoblikovanje telesa, temveč tudi izboljšanje splošnega počutja in kakovosti življenja. S takšnim pristopom boste ne le dosegli svoje cilje, ampak jih boste tudi dolgoročno ohranili.

Fit akademija 15 vam pomaga vnašati trajne spremembe v življenje: Idejna vodja Fit akademije je Patricia Pangeršič. Foto: Fit akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo Booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo pilates, ki pomaga ozavestiti telo, krepi mišice jedra, izboljša gibljivost in telesno držo,

z vadbo Fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vadbo Core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z vadbo, prilagojeno nosečnicam in mamicam po porodu,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 830 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 15 so že odprte!

Pravilna prehrana je nepogrešljiv del uspeha za katerokoli obliko treninga in za doseganje kateregakoli rezultata. Fit akademija 15 že v osnovni različici ponuja vse, kar potrebujete za uspešno preobrazbo – od premišljeno zasnovanih vadbenih programov do uravnoteženih prehranskih načrtov. Do zdaj je program preizkusilo več kot 70 tisoč zadovoljnih udeležencev, ki so dosegli svoje cilje in spremenili svoj življenjski slog.

Za tiste, ki želite svojo izkušnjo še dodatno nadgraditi, pa so pripravili nekaj posebnega – ekskluzivni premium paket, ki prinaša dostop do dodatnih vsebin, zasnovanih za še celovitejšo preobrazbo.

Premium paket je kot all-inclusive izkušnja, ki vključuje pet dodatnih modulov, nadgradnjo treninga in obogatitev vašega kuharskega znanja. Z njim boste svojo pot do rezultatov popeljali na povsem novo raven in hkrati uživali v dodatni podpori, ki bo poskrbela za še večjo motivacijo in uspeh.

Premium dostop vam nudi: MasterChefa Luka in Lidija vam v Fit akademiji 15 razkrijeta svoje priljubljene recepte. Foto: Fit akademija Vadbo tabata , visokointenziven intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate.

, visokointenziven intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate. Fit dance treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomagajo pri oblikovanju celotnega telesa.

treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomagajo pri oblikovanju celotnega telesa. Fit jutro , 15-minutne energijske vadbe, ki "napolnijo baterije" za uspešen dan in vas pripravijo, da ga začnete pozitivno naravnani.

, 15-minutne energijske vadbe, ki "napolnijo baterije" za uspešen dan in vas pripravijo, da ga začnete pozitivno naravnani. Fit korakanje , s pomočjo katerega kar v udobju svojega doma dosežete dnevni cilj prehojenih korakov. Ne vsebuje poskokov in je popoln način za krepitev telesa in izboljšanje vzdržljivosti.

, s pomočjo katerega kar v udobju svojega doma dosežete dnevni cilj prehojenih korakov. Ne vsebuje poskokov in je popoln način za krepitev telesa in izboljšanje vzdržljivosti. Kuhanje z Lidijo in Luko, tekmovalcema zadnje sezone šova MasterChef, ki bosta z vami delila 14 videoreceptov. Lidija vas bo popeljala skozi pripravo slastnih sladic, medtem ko vas zmagovalec Luka nauči priprave okusnih slanih jedi. Ta modul je namenjen vsem, ki želijo jesti zdravo in okusno ter se hkrati naučiti novih kuharskih trikov. Če ste med tistimi, ki želite več, če hrepenite po novih izzivih in želite svoje rezultate dvigniti na višjo raven, je premium paket v Fit akademiji 15 najboljši zaveznik na poti do uspeha. Dobite ga z dodatnim doplačilom le deset evrov.

Posebna novost: Tvoja fit kuharica: Solate

Vsi, ki se boste pridružili Fit akademiji 15, lahko po akcijski ceni kupite tudi popolno zbirko okusnih, zdravih in beljakovinsko bogatih receptov za solate. Knjiga ponuja 30 receptov, ki združujejo hranljivost in okus, da boste z lahkoto pripravili energične obroke za vsak del dneva.

V njej boste našli pester izbor – od osvežilnih zelenjavnih solat z dodatkom superživil do bolj nasitnih različic, obogatenih s kakovostnimi beljakovinami, kot so meso, ribe ali stročnice. Recepti so prilagojeni različnim okusom in potrebam, kar pomeni, da bodo navdušili tako ljubitelje klasičnih kot tistih nekoliko bolj drznih kombinacij.

Foto: Fit akademija

Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po njej. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce.

Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA15. Pridružite se in osvojite ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud!