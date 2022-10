Noseče slovenske vplivnice razkrile, kaj pričakujejo #foto

Kot smo že poročali, so v zadnjem mesecu nosečnost razkrile številne znane Slovenke. Nekatere med njimi so zdaj tudi povedale, ali pričakujejo deklico ali fantka. Da pričakuje fantka, je vplivnica Lana Briški sporočila že pred časom, saj ima rok že v tem mesecu, zdaj pa sta spol otrok razkrili še osebna trenerka Patricia Pangeršič in vplivnica Lea Filipovič.

Lea Filipovič, ki jo bolje poznamo pod imenom Lepa Afna, je spol otroka, ki ga pričakuje s partnerjem Anžetom, razkrila na zelo izviren način. Objavila je posnetek rožnatih superg znamke Nike v svoji velikosti in v velikosti za prihajajočo deklico. "Prihaja mala lepa afnica," je zapisala pod objavo.

V prvih mesecih nosečnosti izgubila kar pet kilogramov

Pred dnevi je objavila tudi zelo iskren zapis o tem, kako poteka njena nosečnost. Razkrila je, da se je v prvem trimesečju borila s slabostjo, bruhanjem in utrujenostjo, kakršne prej ni poznala. Zapisala je tudi, da je v prvih mesecih nosečnosti izgubila pet kilogramov.

V drugem trimesečju so slabost zamenjale bolečine v hrbtu, zaradi katerih se ponoči večkrat zbudi. "Moje telo doživlja največje fizične in hormonske spremembe do zdaj. Ker vem, kaj je na koncu nagrada, je vse vredno. Še nikoli prej si nisem bila bolj všeč in še nikoli prej na svoje telo bolj ponosna," je sklenila.

31-letnica s partnerjem Anžetom Leskovarjem, s katerim sta skupaj že 13 let, pričakuje prvega otroka. Lea je sicer blogerka in ustanoviteljica znamke LALA by Lepa Afna, Anže pa se ukvarja z golfom.

Za spol otroka izvedela s pokom balonov

Osebna trenerka in vplivnica Patricia Pangeršič, ki je bila leta 2021 tudi femme fatale, pa je pred kratkim sporočila, da s fantom Tilnom pričakujeta dečka. Za razkritje spola otroka sta pripravila posebno zabavo, na kateri sta za spol izvedela s pokom balonov. Ko sta izvedela, da bosta dobila dečka, je Tilen stisnil pesti in s tem nakazal, da se je spola otroka močno razveselil.

S Tilnom, s katerim sta se po 12 letih zveze letos tudi zaročila, bosta dobila prvega otroka, pred kratkim pa sta sporočila, da gradita tudi skupno hišo.