Vadba v nosečnosti in po porodu: zakaj, kdaj in kako začeti?

Nosečnost in obdobje po porodu sta posebni življenjski poglavji, ki prinašata številne telesne in čustvene spremembe. V tem času se telo ženske prilagaja in preoblikuje, da ustvari prostor za rast in razvoj dojenčka. Ta intenzivna življenjska faza zahteva skrbno ravnovesje med čustveno podporo, telesno pripravljenostjo in zdravim načinom življenja. Prilagojena vadba med nosečnostjo in po porodu ni le priporočljiva, temveč je eno najboljših daril, ki jih lahko podarite sebi in svojemu otroku. Številne raziskave potrjujejo, da telesna aktivnost med nosečnostjo lajša nosečniške tegobe, krepi telo za porod in pospešuje poporodno okrevanje.

Skrb zase v nosečnosti in po porodu ni samo izraz ljubezni do lastnega telesa, temveč tudi ključni del priprave na novo poglavje življenja. Je čas, ko se ženska lahko poveže s svojim telesom, posluša njegove potrebe ter ustvari temelje za zdravje, energijo in dobro počutje – zase in za svojo družino.

A kljub jasnim koristim številne nosečnice in mlade mamice oklevajo, kako in kdaj se lotiti vadbe. Je vadba varna? Kakšna je primerna? Kdaj začeti? Prav na ta vprašanja odgovarja najnovejša Fit akademija 15, ki vključuje prilagojeno vadbo za nosečnice in mamice po porodu, zasnovano za varno in postopno krepitev telesa.

Zakaj je telesna aktivnost v nosečnosti in po porodu tako pomembna?

Redna telesna aktivnost med nosečnostjo prinaša številne koristi, kot so boljša telesna vzdržljivost, manj bolečin v križu in boljši spanec. Po porodu pa vadba pomaga pri hitrejšem okrevanju, zmanjševanju stresa in postopnem izgubljanju nosečniških kilogramov. Pomembno je, da je vadba prilagojena telesnim zmožnostim in zdravstvenemu stanju posameznice, saj je varnost vsekakor na prvem mestu.

Kdaj začeti? Med nosečnostjo: po posvetu z zdravnikom je vadbo mogoče začeti ali nadaljevati, če se počutite dobro in nosečnost poteka brez zapletov.

po posvetu z zdravnikom je vadbo mogoče začeti ali nadaljevati, če se počutite dobro in nosečnost poteka brez zapletov. Po porodu: za večino mamic je priporočljivo, da počakajo vsaj šest tednov (ali več pri carskem rezu) in se pred začetkom posvetujejo z ginekologom ali osebnim zdravnikom.

Kakšna vadba je primerna?

Za nosečnice in mamice po porodu je primerna prilagojena vadba, ki vključuje krepitev mišic medeničnega dna, globokih trebušnih mišic in izboljšanje telesne drže. Priporočajo se vaje pilatesa, joge, lažje vaje za moč, prilagojene stanju posameznice, plavanje in hoja.

Da bi bodočim mamicam olajšali proces in jim pomagali ohraniti zdravje, energijo ter se pripraviti na porod in okrevanje, so v Fit akademiji 15 pripravili vadbo, ki je prilagojena prav njihovim potrebam.

V programu vas čaka pet posebej zasnovanih vadb, ki temeljijo na sodobnih fizioterapevtskih pristopih in so namenjene tako nosečnicam kot tudi mamicam po porodu. Osredotočajo se na krepitev mišic medeničnega dna in globokih trebušnih mišic – dveh ključnih področij, ki med nosečnostjo doživljata največ sprememb in obremenitev. Pravilna aktivacija teh mišic igra pomembno vlogo pri preprečevanju bolečin v hrbtu, težav z inkontinenco in drugih pogostih nevšečnosti, povezanih z nosečnostjo in porodom.

Vadbe vodi izkušena in certificirana fizioterapevtka Žanina iz fizioterapije Refit, ki s svojim strokovnim znanjem zagotavlja, da so vse vaje varne, učinkovite in prilagojene posamezni stopnji nosečnosti ali obdobju po porodu. Pod njenim vodstvom bodo mamice pridobile ne samo moč in stabilnost, temveč tudi dragoceno samozavest, ki jo potrebujejo v tem posebnem obdobju svojega življenja.

Kaj je pri vadbi in prehrani pomembno upoštevati?

Počitek je pomemben! Če občutite bolečino, nelagodje ali utrujenost, si privoščite počitek. Prav tako se izogibajte pretiravanju in najmanj do treh mesecev po porodu ne dvigujte težkih uteži. Nujno prisluhnite svojemu telesu, in če opazite kakršnekoli težave, z vadbo prenehajte in si poiščite pomoč zdravnika ali fizioterapevta, ki vam lahko svetuje glede varnega načina okrevanja in vadbe.

Prilagojena in redna telesna aktivnost prinaša številne koristi, vendar je ključno, da začnete postopoma in z upoštevanjem svojega zdravstvenega stanja.

Kako po prihodu novorojenčka vadbo vključiti v svoj vsakdanji ritem

Po prihodu novorojenčka je usklajevanje vadbe z novim vsakdanjim ritmom lahko izziv, vendar obstajajo preprosti načini, kako ostati aktivni. Vsakodnevni sprehodi z vozičkom so odličen način, da si zagotovite gibanje na svežem zraku, obenem pa uživate v času z otrokom. Med vsakdanjimi opravili ali trenutki miru si vzemite čas za izvajanje vaj za krepitev medeničnega dna – te lahko izvajate kjerkoli, tudi med hranjenjem otroka ali počivanjem. Prav tako lahko na tleh izvajate nežne vaje, medtem ko vaš dojenček leži poleg vas.

Vadba po porodu ni tekma, temveč proces, ki zahteva potrpežljivost in prilagodljivost. S pravilnim pristopom boste postopoma okrepili svoje telo in poskrbeli za boljše počutje v obdobju materinstva.

