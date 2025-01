Začnite dan z vadbo, ki osvaja Slovenijo

Za nekatere je jutranja vadba popoln začetek dneva, za druge pa že sama misel na zgodnje gibanje ne pride v poštev. Je to res najboljši način za prebujanje telesa in uma? Odgovor je odvisen od vaših ciljev in življenjskega sloga. Zanimivo pa je, da številne študije kažejo, da je jutro čas, ko lahko povečamo svojo produktivnost in izboljšamo splošno počutje. Če ne veste, kako začeti, boste odgovor našli v Fit akademiji 15.

Najnovejša Fit akademija zdaj ponuja priložnost, da preizkusite prednosti jutranjega gibanja in svoj dan napolnite z energijo. Strokovnjaki iz Fit akademije priporočajo kombinacijo različnih vrst treningov. Kako je videti njihov jutranji trening, pa preverite v videu, prikazanih je le nekaj vaj.

Če iščete celovit program, ki ne ponuja le poti do preoblikovanja telesa, temveč tudi dolgoročno vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, je Fit akademija prava izbira. Ta bo že 15. po vrsti, prinaša pa osvežene vsebine, vključuje devet vadbenih programov z več kot 75 različnimi vodenimi treningi in šestimi meditacijami ter praktične nasvete z vključenimi recepti za uravnoteženo prehrano.

Novost Fit akademije 15 je vadba za nosečnice in mamice po porodu ter jutranja vadba Fit jutro. Ta predstavlja popoln način za začetek dneva, prilagojena pa je sodobnemu tempu življenja.

Kaj vse prinaša Fit akademija 15, preverite tukaj:

Fit akademija 15 je zasnovana tako, da se prilagodi vašemu tempu življenja in ponudi več kot le običajne vadbe. Vključuje skrbno načrtovane programe za zaposlene posameznike, ki želijo doseči rezultate brez velikih kompromisov.

Fit akademija 15 se začne že 27. januarja. Celoten program so oblikovali strokovnjaki s področij telesne vadbe in zdrave prehrane, zasnovan je na preprost in dostopen način. Ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,90 evra. Ob nakupu Fit akademija ostane vaša za vedno! Udeležencem pomaga izboljšati prehranjevalne navade korak za korakom in vključiti telesno aktivnost v vsakdanje življenje, kar je kakovost življenja izboljšalo že več kot 70 tisoč Slovenkam in Slovencem. Prijave so že odprte!

Celoten program so oblikovali strokovnjaki s področij telesne vadbe in zdrave prehrane, zasnovan je na preprost in dostopen način. Foto: Fit akademija

Preverite izkušnje udeleženk na fit-akademija.si Facebooku in Instagramu . Naj vas fotografije prej in potem navdihnejo, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Mnogi uspešni ljudje prisegajo na jutranjo vadbo

Kaj sploh pomeni "jutranja vadba"? To je telesna aktivnost, izvedena kmalu po prebujanju, pogosto pred zajtrkom in običajno pred 8. uro zjutraj.

Ni skrivnost, da ima gibanje takoj po prebujanju številne koristi tako za telo kot um. Predstavlja tudi odlično strategijo za vse, ki se težko držijo vadbene rutine. V Fit akademiji boste dobili 15-minutne vodene treninge, ki bodo prebudili vaše telo in vas napolnili s pozitivno energijo za uspešen začetek dneva.

Še vedno oklevate, da budilko premaknete za četrt ure nazaj? Morda vas prepričajo naslednje prednosti jutranje vadbe.

Manj motenj, več vztrajnosti

Jutranja vadba zmanjša možnost, da bi vas prekinili vsakodnevni opravki in obveznosti oz. da bi našli izgovor. Ko opravite vadbo že zjutraj, se ne more zgoditi, da bi jo zaradi pomanjkanja časa preložili na "jutri".

15-minutni jutranji treningi bodo prebudili telo in vas napolnili s pozitivno energijo za uspešen začetek dneva. Foto: Fit akademija

Boljše odločitev skozi dan

Z jutranjo vadbo začnete dan na "zdrav" način. Po fizični aktivnosti se pogosto odločamo za bolj uravnotežene obroke in boljše življenjske izbire. Občutek dosežka že zjutraj vam bo dal dodatno motivacijo.

Energija ves dan

Jutranja vadba izboljšujejo miselno ostrino, osredotočenost in splošno razpoloženje. Ko vadbo opravite zjutraj, njene koristi občutite takoj in lažje ostanete motivirani. Ta občutek bo zagotovo izboljšal vašo storilnost.

Pospešen metabolizem

Gibanje pospeši vaš metabolizem in omogoča boljše izgorevanje kalorij čez cel dan. Jutranja vadba pomaga, da vadbo stisnete v svoj urnik in ohranite konsistenco.

Boljši spanec

Redna vadba je povezana z izboljšanjem kakovosti spanja, jutranja vadba pa še posebej spodbuja hormonsko ravnovesje in pomaga vzpostaviti rutino. Kakovosten spanec in gibanje gresta z roko v roki – oboje je ključno za dobro počutje in regeneracijo telesa.

Idejna vodja Fit akademije je Patricia Pangeršič. Foto: Fit akademija

Premium dostop: dodaten korak k uspehu

Fit akademija 15 omogoča premium dostop do ekskluzivnih vsebin. Z njim boste nadgradili tako svoje treninge kot kuharske veščine. Z dodatnimi moduli, ki poleg vadbe Fit jutro vključujejo tudi vadbene programe fit korakanje, tabato in fit dance, bo vaša preobrazba še hitrejša in učinkovitejša. Poleg treningov dobite v premium različici dostop do ekskluzivnih 14 videoreceptov, ki vam jih bosta zaupala tekmovalca zadnje sezone oddaje MasterChef Luka in Lidija.

Premium dostop omogoča še bolj poglobljeno izkušnjo in vam daje priložnost, da iz svoje telesne preobrazbe izvlečete kar največ. Ob nakupu Fit akademije ga dobite le za dodatnih deset evrov.

Prijave so odprte! Začnite svojo pot do boljšega počutja z novo Fit akademijo 15. Pohitite in si zagotovite dostop do inovativnih vadbenih vsebin, ki vam bodo pomagale živeti bolj zdravo, uravnoteženo in energično življenje.