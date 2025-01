Vrača se program, ki je številnim Slovenkam spremenil življenje

Začetek leta je čas novih priložnosti, odločitev in postavljanja novih ciljev. Če so med zadnjimi tudi boljša telesna pripravljenost, zdrave prehranjevalne navade in večja samozavest, je Fit akademija popolna izbira. Eden izmed najbolj priznanih in uspešnih programov preoblikovanja telesa v Sloveniji 27. januarja že petnajstič odpira svoja vrata. Do takrat si lahko rezervirate svoje mesto po akcijski ceni 27,90 evra.

Ekipo Fit akademije 15 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit akademija

Fit akademija že vrsto let velja za enega najuspešnejših programov preoblikovanja telesa v Sloveniji. Program je premišljeno zastavljen na način, da udeležencem pomaga do dolgoročnih rezultatov – ne le pri oblikovanju postave, temveč tudi pri vzpostavitvi zdravih navad, izboljšanju samozavesti in povečanju življenjske energije.

Vsaka nova generacija Fit akademije prinaša izpopolnitve in izboljšave, ki temeljijo na povratnih informacijah preteklih udeležencev in najsodobnejših strokovnih spoznanjih. Fit akademija 15 obljublja najcelovitejši in najbolj dodelan program doslej. Za programom stoji Patricia Pangeršič, priznana osebna trenerka, ki skupaj s svojo ekipo strokovnjakov s področij telesne vadbe in zdrave prehrane zagotavlja, da so tako treningi kot recepti premišljeni in jih vsak udeleženec zlahka prilagodi svojim potrebam in ciljem.

Če ste pripravljeni narediti korak proti bolj zdravemu in uravnoteženemu življenju, je zdaj pravi čas, da se pridružite Fit akademiji 15 in postanete del zgodbe o uspehu.

Fit akademija 15 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Idejna vodja Fit akademije je Patricia Pangeršič. Foto: Fit akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo Booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo pilatesa, ki pomaga ozavestiti telo, krepi mišice jedra, izboljša gibljivost in telesno držo,

z vadbo Fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vadbo Core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z vadbo, prilagojeno nosečnicam in mamicam po porodu,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 830 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 15 so že odprte!









Preobrazba, ki presega videz

Fit akademija ni zgolj še en program za hujšanje – gre za celostno spremembo življenjskega sloga. Izstopa kot edinstven program, ki ne temelji na strogih dietah ali pretirano zahtevnih treningih, temveč ponuja prilagodljiv in uravnotežen pristop k preoblikovanju telesa in vzpostavitvi zdravih navad. Program posamezniku omogoča napredek v njegovem tempu in prilagoditev vadbenih ter prehranskih načrtov glede na njegove potrebe, cilje in življenjske okoliščine.

V Fit akademiji boste namesto strogih ukrepov: uživali uravnoteženo prehrano , ki vključuje več kot 80 okusnih receptov, ki jih zlahka prilagodite svojim prehranskim preferencam in potrebam,

, ki vključuje več kot 80 okusnih receptov, ki jih zlahka prilagodite svojim prehranskim preferencam in potrebam, telovadili pod vodstvom izkušenih trenerjev , ki so pripravili devet vadbenih programov s 75 različnimi treningi in dodatnih šest meditacij ter

postopoma uvajali zdrave navade, ki se bodo sčasoma naravno vključile v vaš vsakdanjik.

Foto: Fit akademija

Cilj programa ni le preoblikovanje telesa, temveč tudi izboljšanje splošnega počutja in kakovosti življenja. S takšnim pristopom boste ne le dosegli svoje cilje, ampak jih boste tudi dolgoročno ohranili.

Pridružite se Fit akademiji 15 in stopite na pot želene spremembe, ki vas bo navdala s ponosom, energijo in samozavestjo!

Prilagodljivost, ki deluje

Fit akademija omogoča doseganje rezultatov na dostopen način, ki je primeren za vsakogar. Vadbeni programi vključujejo raznolike treninge, ki jih lahko prilagodite svoji fizični pripravljenosti in urniku. Ne glede na to, ali ste popoln začetnik ali že izkušen športnik, boste našli izzive, ki vas bodo motivirali in spodbujali k napredku.

Tudi prehranski načrti so premišljeno oblikovani, da zagotavljajo uravnoteženo prehrano, ki ustreza vašim individualnim potrebam, brez strogih omejitev ali odrekanj. Recepte boste zlahka vključili v svoj življenjski slog in prilagodili svojim okusom. Zdrava prehrana tako postane naraven del vašega vsakdana.

Največja prednost Fit akademije pa so vidni in otipljivi rezultati. V le šestih tednih boste že lahko opazili prve spremembe na svojem telesu in splošnem počutju.

Nadgradite svojo izkušnjo s premium dostopom v Fit akademiji

Fit akademija 15 že v osnovni različici ponuja vse, kar potrebujete za uspešno preobrazbo – od premišljeno zasnovanih vadbenih programov do uravnoteženih prehranskih načrtov. Do zdaj je program preizkusilo več kot 70 tisoč zadovoljnih udeležencev, ki so dosegli svoje cilje in spremenili svoj življenjski slog.

Za tiste, ki želite svojo izkušnjo še dodatno nadgraditi, pa so pripravili nekaj posebnega – ekskluzivni premium paket, ki prinaša dostop do dodatnih vsebin, zasnovanih za še celovitejšo preobrazbo.

Premium paket je kot all-inclusive izkušnja, ki vključuje pet dodatnih modulov, nadgradnjo treninga in obogatitev vašega kuharskega znanja. Z njim boste svojo pot do rezultatov popeljali na povsem novo raven in hkrati uživali v dodatni podpori, ki bo poskrbela za še večjo motivacijo in uspeh.

Kaj vključuje premium dostop?

MasterChefa Luka in Lidija vam v Fit akademiji 15 razkrijeta svoje priljubljene recepte. Foto: Fit akademija Vadbo tabata , visokointenziven intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate.

, visokointenziven intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate. Fit dance treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomagajo pri oblikovanju celotnega telesa.

treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomagajo pri oblikovanju celotnega telesa. Fit jutro , 15-minutne energijske vadbe, ki "napolnijo baterije" za uspešen dan in vas pripravijo, da ga začnete pozitivno naravnani.

, 15-minutne energijske vadbe, ki "napolnijo baterije" za uspešen dan in vas pripravijo, da ga začnete pozitivno naravnani. Fit korakanje , s pomočjo katerega kar v udobju svojega doma dosežete dnevni cilj prehojenih korakov. Ne vsebuje poskokov in je popoln način za krepitev telesa in izboljšanje vzdržljivosti.

, s pomočjo katerega kar v udobju svojega doma dosežete dnevni cilj prehojenih korakov. Ne vsebuje poskokov in je popoln način za krepitev telesa in izboljšanje vzdržljivosti. Kuhanje z Lidijo in Luko, tekmovalcema zadnje sezone šova MasterChef, ki bosta z vami delila 14 videoreceptov. Lidija vas bo popeljala skozi pripravo slastnih sladic, medtem ko vas zmagovalec Luka nauči priprave okusnih slanih jedi. Ta modul je namenjen vsem, ki želijo jesti zdravo in okusno ter se hkrati naučiti novih kuharskih trikov. Če ste med tistimi, ki želite več, če hrepenite po novih izzivih in želite svoje rezultate dvigniti na višjo raven, je premium paket v Fit akademiji 15 najboljši zaveznik na poti do uspeha. Dobite ga z dodatnim doplačilom le deset evrov.

Tisoče zadovoljnih udeležencev Fit akademije je že doseglo svoje cilje in spremenilo življenje na bolje. Njihove zgodbe o uspehu dokazujejo, da program resnično deluje.

Ne zamudite priložnosti in se pridružite programu, ki spreminja življenja. Več informacij najdete na fit-akademija.si/fa15/.

Novost v Fit akademiji 15: Tvoja fit kuharica: Solate

Vsi, ki se boste pridružili Fit akademiji 15, lahko po akcijski ceni kupite tudi popolno zbirko okusnih, zdravih in beljakovinsko bogatih solat. Knjiga ponuja 30 receptov, ki združujejo hranljivost in okus, da boste z lahkoto pripravili energične obroke za vsak del dneva.

V njej boste našli pester izbor – od osvežilnih zelenjavnih solat z dodatkom superživil do bolj nasitnih različic, obogatenih s kakovostnimi beljakovinami, kot so meso, ribe ali stročnice. Recepti so prilagojeni različnim okusom in potrebam, kar pomeni, da bodo navdušili tako ljubitelje klasičnih kot tistih nekoliko bolj drznih kombinacij.

Foto: Fit akademija