Osebna trenerka in vplivnica Patricia Pangeršič je prvič postala mama. Včeraj se je 27-letnica s partnerjem razveselila sina Taia. Na fotografiji iz porodnišnice, na kateri je celotna družina, je zapisala, da se je deček rodil 3. februarja, in v angleškem jeziku dodala, da je novopečenima staršema že ukradel srci.

Sinu je novopečena mama Patricia Pangeršič s partnerjem izbrala ime Tai. Prvo družinsko fotografijo je osebna trenerka delila na družbenem omrežju Instagram kar iz porodnišnice, na fotografiji pa je nasmešek pokazal celo novorojenček.

Vesele novice so se razveselili mnogi znani Slovenci, med njimi so ji ob rojstvu sina čestitali Eva Boto, Gaja Prestor, Alya, Manca Špik, Ines Erbus, Nika Zorjan, Polkaholiki in drugi.

Preteklo leto marca sta se s partnerjem na Jamajki zaročila, lani septembra pa sta sporočila, da bosta postala starša.