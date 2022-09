Znana Slovenka sporočila veselo novico #foto

Veselo novico je delila na svojem profilu na Instagramu. Pod fotografijami, ki jih je objavila, je zapisala: "Najprej je prišla ljubezen, nato pa ti. Bodoča mami in ati."

Pred kratkim doživela spontani splav

Marca letos je Patricia na svojem profilu delila žalostno novico, da je pred kratkim doživela spontani splav. Kot je zapisala v objavi, je februarja izvedela, da je noseča, nato pa je sledil šok. Ob pregledu je ginekolog ugotovil, da otrokovega utripa ni več zaznati. Po sedmih tednih in enem dnevu nosečnosti so ji potrdili spontani splav.

Zapisala je še, da je svojo zgodbo delila zato, ker želi, da se o takšnih izkušnjah govori več in da se dekleta in ženske, ki to prestajajo, ne bi počutile same.

Skupaj sta že 11 let

S fantom Tilnom sta skupaj že 11 let, pred nekaj meseci pa sta se tudi zaročila. Tilen jo je za roko zaprosil na potovanju po Jamajki.