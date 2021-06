Slovenija je dobila novo najbolj usodno žensko oziroma nosilko naziva Femme Fatale 2021. To je postala osebna trenerka in vplivnica Patricia Pangeršič.

"Njena najbolj fatalna lastnost je njena posebna, pozitivna in fatalna energija. V svoji koži se vedno počuti zelo dobro, ne glede na to, ali ima na sebi športno, vsakdanjo ali pa elegantno 'opremo'. Če bi bilo po njeno, bi se morale ženske vedno v svojem telesu počutiti odlično, saj potem to energijo z lahkoto prenašajo tudi na vse okrog sebe," so o nagrajenki zapisali v obrazložitvi nagrade, ki jo podeljuje skupina Media24.

Foto: Mediaspeed

Za ta naziv so se sicer letos potegovale še Adrijana Dimec, Rebeka Dremelj, Nataša Godler, Tina Gorenjak, Anamarija Lampič, Maja Martina Merljak in Mojca Mavec. Naziva Femme Fatale lani niso podelili, zadnja najbolj usodna ženska je bila leta 2019 Natalija Verboten.