V Kongresnem centru Brdo so sinoči razglasili najbolj fatalno žensko leta 2024. Ta naziv je po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi/Avenija ter prek spletnega glasovanja dobila voditeljica na Radiu Aktual Martina Švab. Kaj je povedala po zmagi, si oglejte v zgornjem posnetku.

Zmagovalko že 20. izbora Femme Fatale je na prireditvi razglasila urednica revije Avenija Petra Kancler, dogodek pa je povezoval športni komentator in urednik Goran Obrez. Kot glasbeni gosti sta nastopili skupini Flirrt in Booom!.

Za naziv se je potegovalo osem Slovenk

Po besedah zmagovalke Martine Švab je fatalna ženska samozavestna, močna, karizmatična, neodvisna, iskrena, zapeljiva, sofisticirana in izžareva neko skrivnostno privlačnost ter magnetično energijo, ki privabi in očara vse okrog nje. "Daleč od tega, da bi stavila samo na popoln videz. Fatalnost se kaže v odnosu, pristopu, energiji, začuti pa se v pogledu," je povedala.

Nad zmago je bila izjemno presenečena. "Vem, da bom zvenela kot miss sveta, ampak res nisem pričakovala zmage in vesela sem, da sta tukaj tudi moja najmlajša Mia in Marcel, da sem jima v dokaz, da se v življenju vse da s trdim delom in trudom. Iz preproste kmečke punce v fatalno žensko 2024," je dejala.

Za naziv femme fatale 2024 se je potegovalo osem Slovenk. To so bile poleg Švabove tudi pevki Nina Donelli in Nika Zorjan, vplivnici Katarina Benček in Tjaša Kokalj Jerala, novinarka Milena Novak ter igralki Gaja Filač in Aleksandra Balmazović.

Dogodka so se udeležili številne znane Slovenke in Slovenci, med njimi selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, radijski voditelj Denis Avdić, pevka Hajdi Korošec Jazbinšek, voditeljica Melani Mekicar, igralec Robert Korošec, vplivnica Eva Centrih, glasbenik Miki Vlahovič in številni drugi.

