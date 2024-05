Televizijska voditeljica in novinarka Jelena Aščić se je po večmesečni odsotnosti pred kratkim vrnila na male zaslone.

Priljubljena voditeljica oddaje Tednik Jelena Aščić, ki jo v vlogi voditeljice omenjene oddaje poznamo od leta 2016, je Tednik nazadnje vodila decembra lani, zatem pa so jo na malih zaslonih gledalci pogrešali več mesecev.

Voditeljica si je zdaj po daljši bolniški odsotnosti opomogla in nabrala novih moči ter se vrnila pred kamere, ob tem pa je bila zelo vesela podpore gledalcev. "Bilo je res veliko lepih, spodbudnih in navdihujočih besed gledalcev, kar me veseli. Vesela sem tudi, da sem se vrnila," je za revijo Lady ob vrnitvi še povedala Aščićeva.

Oglejte si še: