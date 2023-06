Za fatalno žensko leta 2023 razglasili Glorio Kotnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani so v sredo zvečer razglasili novo nosilko naziva Femme Fatale - med osmimi kandidatkami je to postala Gloria Kotnik.

V Festivalni dvorani v Ljubljani so razglasili najbolj fatalno žensko leta 2023, po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi/Avenija dobila deskarka na snegu Gloria Kotnik, ki je lani na olimpijskih igrah osvojila bron.

Po besedah zmagovalke je fatalnost "zmagovita kombinacija privlačne energije, karizme in inteligence". Sama se počuti najbolj fatalno, ko je zadovoljna s seboj in ji stvari, ki si jih zada, uspevajo. Takrat, je prepričana, oddaja najboljšo energijo, je sproščena, samozavestna in počuti se, da lahko premika gore.

Za naziv femme fatale 2023 se je potegovalo osem Slovenk, poleg Glorie Kotnik še Ajda Mlakar, Petra Parovel, Nataša Naneva, Tara Zupančič, Neisha, Nives Orešnik in Nina Osenar Kontrec.

