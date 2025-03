Tim Mastnak in Gloria Kotnik izpadla v osmini finala ekipne tekme

Slovenska deskarska predstavnika Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta na mešani ekipni tekmi svetovnega pokala v paralelnem slalomu v nemškem Winterbergu izpadla v osmini finala izločilnih bojev. Tekmovanje sta končala na 16. mestu med 22 pari. Zadnjo tekmo svetovnega pokala je dobila prva nemška ekipa z Ramono Theresio Hofmeister in Eliasom Huberjem.

S tem je sezona deskarjev in deskark v svetovnem pokalu v paralelnih disciplinah končana.

Slovenska ekipa na prvi in pred tem edini mešani tekmi parov ni nastopila, saj je pred Bad Gasteinom Gloria Kotnik zbolela.

Na drugi dva meseca kasneje pa sta se Tim Mastnak in Gloria Kotnik za las prebila skozi kvalifikacijsko sito. Za zmagovalnim parom Nemčije 2 sta zaostala 3,91 sekunde. Najhitrejša Nemca Stefan Baumeister in Cheyenne Loch sta nato po odstopu v osmini finala ugnala slovenski par.

V finalu sta bila Elias Huber in Ramona Theresia Hofmeister za tri desetinke sekunde boljša od slovenskih krvnikov Baumeistra in Loch za popolno nemško slavje na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala.

V malem finalu, ki je bil popolnoma italijanski, sta se tretjega mesta veselila Maurizio Bormolini in Elisa Caffont. Za 21 stotink sekunde sta bila boljša od rojakov Aarona Marcha in Elise Fava.

Že v soboto sta se po zadnji posamični tekmi zmag v skupnem seštevku veselila Japonka Tsubaki Miki in Italijan Maurizio Bormolini.

Od Slovencev je na sedmem mestu sezono končal Tim Mastnak, 19. je bil Žan Košir, 34. pa Rok Marguč. Gloria Kotnik je bila 14. deskarka sezone v paralelnih disciplinah.

Pred deskarji je pred koncem sezone še nastop na svetovnem prvenstvu v švicarskem Engadinu med 18. in 30. marcem. Deskarji v paralelnih disciplinah bodo tam nastopali med četrtkom in nedeljo. Na sporedu bosta tekmi v paralelnem veleslalomu (20. 3.) in slalomu (22.) ter ekipna preizkušnja (23.).

Izidi, mešani ekipni pari: 1. Nemčija 1 (Elias Huber/Ramona Theresia Hofmeister) 2. Nemčija 2 (Stefan Baumeister/Cheyenne Loch) 3. Italija 1 (Maurizio Bormolini/Elisa Caffont) 4. Italija 2 (Aaron March, Elisa Fava) 5. Švica 1 (Dario Caviezel/Julie Zogg) 6. Italija 3 (Gabriel Messner/Jasmin Coratti) ... 16. Slovenija (Tim Mastnak/Gloria Kotnik) ...

