Pred deskarji vrhunec sezone: svetovno prvenstvo v St. Moritzu

Gloria Kotnik Foto: Aleš Fevžer "Na Winterberg imamo lepo spomine, zato želimo uspešno tekmovati, a z mislimi smo tudi že na svetovnem prvenstvu, vrhuncu sezone, ki ima letos nekoliko neobičajen termin, a nas za razmere v Švici ne skrbi," zatrjujejo slovenski tekmovalci. Teh bo v slovenski ekipi šest, Tim Mastnak, Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik bodo zastopali alpski del ekipe, Tit Štante in Maj Mekinc pa bosta nastopila v prostem slogu, njun cilj bo uvrstitev v finale, kot sama pravita, v njunih disciplinah ni niti teoretične možnosti za odličja.

Mastnak, ki bo ob Koširju glavni adut za najvišja mesta in je tudi zadnji dobitnik slovenske kolajne na svetovnih prvenstvih, leta 2019 je bil v ZDA drugi, se je prvi od alpincev že podal proti Nemčiji, zato ni bil prisoten na novinarski konferenci, ki jo je pripravila Smučarska zveza Slovenije. Javil pa se je prek spleta in deloval umirjeno in sproščeno. V Winterbergu bi se lahko ob srečnih okoliščinah celo dokopal do tretjega mesta v skupnem seštevku, a se s tem ne obremenjuje, želi le pokazati, da je v dobri formi in da lahko optimistično pričakuje svetovno prvenstvo.

Mastnak: Na SP vsekakor napadam kolajno

"Čeprav v zadnjem času rezultati niso taki, kot so bili na začetku sezone, hitrosti nisem izgubil. Verjamem, da sem konkurenčen vsem, zato bom rekel, da vsekakor na svetovnem prvenstvu napadam kolajno. Predvsem v veleslalomu, čeprav sem tudi v slalomu napredoval. Proga v St. Moritzu mi je všeč, spoznal sem jo lani na evropskem pokalu, ko sem bil kar uspešen" je sporočil olimpijski podprvak, ki se glede letošnjih rezultatov mora spogledovati z odličjem, kar na svetovnih prvenstvih edino velja.

Žan Košir in deskar prostega sloga Tit Štante Foto: Aleš Fevžer

"Lahko sem sproščen. Pred sezono zaradi zapletov z zvezo sploh nisem vedel, ali bom lahko tekmoval. Potem pa mi je uspel fantastičen prvi del sezone. Letos smo imeli veliko več tekem kot prejšnja leta, tako da lahko rečem, da bi, če bi bilo tekem manj, lahko osvojil dva globusa. Žal se mi je zgodila bolezen, rezultati so bili slabši, peto mesto na zadnjem paralelnem veleslalomu v Krynici pa je nekaj, na čemer lahko gradim," razmišlja Mastnak.

Za Koširja bo SP imelo veliko težo

Mastnak je letos zabeležil zmago in dve drugi mesti, poleg njega pa je na najvišjo stopničko stopil tudi Žan Košir, ki je bil najboljši v kanadskem Val St. Comu. "To je bil dokaz, da še zmorem. Bil je tudi prikaz, kako moraš tekmovati, da si lahko pri vrhu. Res je, da so bile takrat razmere drugačne, da je bilo precej bolj mrzlo, a včasih sem govoril, kot na primer na olimpijskih igrah v Sočiju, da mi ustrezajo spomladanske razmere," se z vremenom in terminom tekmovanja ne obremenjuje Tržičan, dobitnik treh olimpijskih kolajn, na svetovnih prvenstvih pa je doslej osvojil srebro, drugi je bil leta 2015 v Lachtalu.

Rok Marguč Foto: Aleš Fevžer

Košir bo za razliko od preostalih slovenskih tekmovalcev tudi pod dodatnim pritiskom: "Na svetovnem prvenstvu si vsak želi kolajno, druga mesta nimajo posebne veljave. A tokrat bo zame nekoliko drugače. Če želim podaljšati službo v javni upravi, moram biti med prvimi osmimi. Zato bo prvenstvo vsekakor imelo vpliv na mojo prihodnost.

Zdravstvene težave za Marguča in Kotnik

Mastnak, Kotnik in Marguč teh skrbi nimajo. Prva dva sta zaenkrat varna zaradi olimpijske kolajne, Marguč pa že nekaj časa ni na plačilni listi države. Zato pa imata Marguč in Kotnik več skrbi zaradi zdravstvenega stanja. Dobitnika štirih odličij s svetovnih prvenstev je spet uščipnilo v hrbtu, zato je izpustil tekmi v Krynici, bronasta olimpijka pa ima že po tradiciji ob koncu sezone težave z bolečinami v kolenu. Njun nastop sicer ni vprašljiv, upata, da bosta na tekmi pokazala vse svoje znanje, uvrstitev pa nočeta napovedovati.