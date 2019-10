Natalija Verboten je nova najbolj fatalna Slovenka #foto

Sinoči so že 16. zapored izbrali najbolj fatalno Slovenko in letos je to postala pevka Natalija Verboten. Nasledila je igralko Laro Komar, ki je naziv prejela lani.

V Festivalni dvorani so sinoči razglasili novo femme fatale in to je postala Natalija Verboten. Letošnje kandidatke poleg nje so bile igralka Iva Krajnc Bagola, pevka Gaja Prestor, manekenka Jana Koteska, voditeljica Lorella Flego, igralka Zala Djurič Ribič, fotomodel, fitnes trenerka in nekdanja miss Slovenije Nives Orešnik ter pevka Maja Keuc.

Na dogodku so se zbrali številni znani Slovenci, med njimi tudi nekdanje nosilke naziva femme fatale. Tega podeljujejo že od leta 2004, ko ga je prvič osvojila igralka Tanja Ribič.

Letos se je za naziv fatalke potegovala Zala, pred petnajstimi leti pa njena mama Tanja, ki je zmagala. Foto: Mediaspeed

Za njo pa so fatalke postale še Živa Vadnov (2005), Sanja Grohar (2006), Nina Ivanič (2007), Bernarda Žarn (2008), Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy (2009), Nika Kljun (2010), Nataša Dobelšek (2011), Jadranka Juras (2012), Ana Lukner (2013), Tanja Skaza (2014), Nuška Drašček (2015), Alma Rekić (2016), Ota Širca Roš (2017) in lani Lara Komar.

1 / 18 Letošnje kandidatke za fatalko 2 / 18 Natalija Verboten 3 / 18 Gaja Prestor, Natalija Verboten in Nives Orešnik 4 / 18 Zala Djurič Ribič 5 / 18 Gaja Prestor 6 / 18 Lorella Flego 7 / 18 Jana Koteska 8 / 18 Rebeka Dremelj 9 / 18 Iva Krajnc Bagola in Aljoša Bagola 10 / 18 Nataša Gorenc 11 / 18 Nives Orešnik 12 / 18 Iryna Osypenko 13 / 18 Nekdanja mistra Slovenije, Matjaž Kumelj in Matjaž Mavri Boncelj 14 / 18 Regina 15 / 18 Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy 16 / 18 Modna oblikovalca Maja Ferme in Miro Mišljen 17 / 18 Indira Ekić 18 / 18 Špela Jereb

