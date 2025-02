Ljubljansko kavarno uvrstili med najboljše na svetu

Spletni portal The World’s 100 Best Coffee Shops je objavil izbor sto najboljših kavarn na svetu in nanj na visoko 31. mesto uvrstil tudi kavarno iz Slovenije. To je Črno zrno, kavarna, ki jo na ljubljanskem Gornjem trgu vodi Kolumbijec Alexander Niño Ruiz.

Več o tem "borcu proti kroničnemu pitju generične kave" izveste v videu:

Ruiz v kavarni Črno zrno ponuja posebne kave iz Kolumbije, ki se uvrščajo v sam vrh najboljših kav sveta. Gre za kave, ki so bile skrbno gojene in izbrane ter do pivca pripeljane po načelu "fair trade", poštenega plačila za pridelovalca. S tem si želi Ruiz pitje kave dvigniti na novo raven – takšno, ki jo bodo občutili tako pivci kot tudi pridelovalci kave.

Na lestvici najboljših kavarn na svetu je sicer prvo mesto zasedla avstralska pražarna in veriga kavarn Toby's Estate Coffee Roasters, na drugem mestu je Onyx Coffee LAB, veriga kavarn v ameriški zvezni državi Arkansas, na tretjem mestu pa je dunajska pražarna in kavarna Gota Coffee Experts.

