Včeraj smo bili priča zmagi Martine Švab, ki je osvojila letošnji naziv fatalne ženske Slovenije. Na tem prestižnem dogodku so nominiranke blestele z oblekami, ki so nas popolnoma prevzele. V nadaljevanju razkrivamo podrobnosti o oblekah, ki so jih nosile tekmovalke.

Gaja Filač

Mlada in nadobudna igralka, ki smo jo lahko spremljali v slovenski seriji Skrito v raju, se najbolj fatalno počuti takrat, ko je ustvarjalna in ko ima občutek, da lahko premika gore. Najmanj fatalno pa se počuti takrat, ko dovoli, da ljudje z njo ravnajo grdo in nespoštljivo. Gaja je delila tudi misel, ki jo najbolje opisuje: "Vse stvari, ki so se mi v življenju zgodile, pa naj bodo še tako boleče, so pomemben del tega, kdo sem danes. Zato je vse, kar lahko naredim, to, da se jim poklonim in se jim zahvalim za vse znanje, ki so mi ga prinesle."

Gaja Filač v družbi Gorana Obreza. Foto: Mediaspeed

Gaja je na svečani prireditvi nosila izstopajočo obleko, saj so vse izbrale dolge obleke, ona pa se je odločila za kratko. Njena obleka je bila kreacija Matica Velerija, ki je več kot odlično opravil svojo nalogo.

Aleksandra Balmazović

Med nominiranimi je bila še ena uspešna igralka, Aleksandra Balmazović, ki svojo igralsko kariero piše že nekaj let. Pravi, da je zanjo fatalna ženska tista, ki se ne zaveda svojega vpliva in se ne trudi, da bi to bila. Je ženska, ki se dobro pozna in se zaveda, da je resničnost samo ta, ki jo ustvari sama. Pozna se dovolj dobro, da je neobremenjena z okolico, mnenji in pričakovanji drugih. Ima vsebino. Vsi mislijo, da jo dobro poznajo, a je nihče ne zares.

Aleksandra Balmazović v svečani beli obleki. Foto: Mediaspeed

Na finalnem dogodku je nosila kreacijo Maja Ferme Fashion. Belo obleko, ki je vsekakor pričarala svečanost in ženstvenost v dvorani.

Nina Donelli

Ko so Nino vprašali, kaj je zanjo fatalna ženska, je odgovorila: "Fatalna ženska naj bi bila po definiciji usodna, lepa in zapeljiva ženska, ki s svojimi čari zapelje moškega z namenom, da ga uniči. Jaz pa menim, da je to samozavestna, urejena, razgledana ženska, ki predvsem ve, kaj želi v življenju, in pogumno sledi svojim sanjam." Pravi, da je njeno fatalno orožje skrb za zunanji videz, saj je tako kot vsaka ženska bolj samozavestna, ko je urejena, zadovoljna sama s sabo in ko tudi izžareva neko posebno energijo.

Nina Donelli, ki s svojimi čari zapelje moškega, da ga uniči. Foto: Mediaspeed

Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy pa je bila odgovorna za to, da je Nina na zaključku tekmovanja zablestela v odtenkih črne in vijolične.

Tjaša Kokalj Jerala

Poznana kot vplivnica in modna svetovalka, ki blesti tudi na drugih področjih. Pravi, da je zanjo fatalna ženska tista, ki je samozavestna oseba, ki ve, kaj želi, kaj pravzaprav je v življenju in se te svoje moči ne boji pokazati, je neobremenjena z okolico in sledi sami sebi.

Tjaša Kokalj Jerala poskrbela za glamurozen videz. Foto: Mediaspeed

Za obleko, ki jo je Tjaša nosila na tej svečani prireditvi, pa je poskrbela Maja Štamol. Izbrali sta belo barvo in minimalistične detajle, ki so celoten videz Tjaše naredili zares edinstven in glamurozen.

Katarina Benček

Vplivnica, ki jo poznamo tudi po njenih sanjskih potovanjih, kjer vedno nastanejo fotografije, ki nas popeljejo v raj. Katarina pa ni le vplivnica, je tudi pisateljica, ki je leta nazaj izdala svojo knjigo Lublanska izpoved. Povedala je, da se najbolj fatalno počuti ves čas, ker fatalen si ali pač nisi. To ni neko začasno počutje ali stanje ob določenih trenutkih. Sama se lahko fatalno počuti tako v pižami kot v najbolj urejeni različici sebe. "Skrivnost fatalnosti je v tem, da se sprejemaš z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi in da si zadovoljen s svojim življenjem," meni Katarina.

Katarina in Marko pričakujeta svojega prvega otroka že v avgustu. Foto: Mediaspeed

Nosila je unikatno obleko Marije Padjan iz L'avenue Showroom. Odločila pa se je za rdečo barvo, ki je letos še kako priljubljena.

Nika Zorjan

Pevka, ki prijaznost postavlja na prvo mesto. Njeno najpomembnejše življenjsko spoznanje je, da si sam stvaritelj svojega življenja. Da nisi odgovoren za čustva in odzive drugih, si pa odgovoren za svoja čustva in odzive. In da ne čakaš na nekoga, da te bo rešil, ampak da lahko rešiš le sam sebe.

Nika Zorjan je kombinirala zeleno in bleščice. Foto: Mediaspeed

Tudi Nika se je odločila za kreacijo Marije Padjan iz L'avenue Showroom. Za njen glamurozen videz je poskrbela zelena barva v kombinaciji z bleščicami.

Martina Švab

Letošnja najbolj fatalna ženska je Martina, ki jo poznamo tudi kot voditeljico na Radiu Aktual. Zanjo je fatalna ženska tista, ki jo opisuje fatalen značaj, tista, ki zaupa vase. Fatalna ženska je samozavestna, močna, karizmatična, neodvisna, iskrena, zapeljiva, sofisticirana in izžareva neko skrivnostno privlačnost ter magnetično energijo, ki privabi in očara vse okrog nje.

Zmagovalka letošnjega izbora fatalne ženske Martina Švab. Foto: Mediaspeed

Na prireditvi, kjer smo bili priča njeni zmagi, je nosila obleko v črni barvi z dodatkom bleščic. Ta modna obleka pa je kreacija White Couture.

Milena Novak

Voditeljica informativnega programa Svet24, ki blesti na televiziji. Milena je omenila tudi, kaj je njeno življenjsko spoznanje: "Da po dežju resnično vedno posije sonce in da ne bi bilo mavrice, če ne bi vsaj malo deževalo. Da se nikoli ne smem podcenjevati. Da je pomembno, da si vedno dober in velikodušen do drugih, ne da pričakuješ kaj v zameno. Da tudi če je kdo nesramen do tebe, sprejmeš to in ne vračaš slabe volje, ker nikoli ne veš, od kod to izhaja oziroma kakšno stisko kdo preživlja. Da si ogledalo svojim otrokom in da se jim trudiš biti najboljši mogoč zgled."

Milena Novak zablestela v beli barvi. Foto: Mediaspeed

Na dogodku je nosila obleko iz White Couture v beli barvi. Na odru je vsekakor žarela in dokazala, da po dežju, ki smo mu bili priča pred dogodkom, vedno posije sonce, ki pa ga je na oder prinesla prav ona.

