Trening, ki je obnorel že več kot 70 tisoč Slovencev

V sodobnem tempu življenja, ko se vsakodnevno spopadamo z obveznostmi, pomanjkanjem časa in številnimi motilci pozornosti, postaja ohranjanje motivacije za vadbo eden največjih izzivov. Eden ključnih dejavnikov, ki lahko pripomore k vztrajnosti in doslednosti pri vadbi, je podpora skupnosti. Tega se zaveda tudi Patricia Pangeršič, ki 27. januarja začenja že 15. Fit akademijo. To je odličen primer, kako lahko močna in podporna skupnost služi kot glavni motivator za udeleženke, ki jih združujeta isti cilj in želja po bolj zdravem življenjskem slogu.

Začetek nove vadbene rutine je pogosto prežet z navdušenjem. V prvih tednih smo polni zagona in motivacije, komaj čakamo naslednji trening in uživamo v občutku, ki ga prinaša vadba. Ko pa ta začetna "medena faza" mine, pogosto naletimo na izzive: postelja zjutraj nenadoma postane preveč udobna ali pa dodamo kakšno "nujno" obveznost kot priročno opravičilo, da lahko izpustimo trening. Pomanjkanje motivacije nas tako lahko prehitro odvrne od naših ciljev.

Fit skupnost: srce Fit akademije in ključ do motivacije na dolgi rok

Skupnost Fit akademije ni zgolj prostor za deljenje izkušenj, pač pa je steber motivacije, navdiha in podpore. Udeleženke programa niso prepuščene same sebi, obkrožene so z enako mislečimi, ki si delijo podobne izzive in tudi sanje. Takšna podpora lahko naredi veliko razliko med opustitvijo in vztrajanjem, saj v najtežjih trenutkih občutek pripadnosti, spodbuda "sotrpinke" ali pa že mala zmaga dajejo moč za nadaljevanje.

Kaj vključuje program Fit akademija 15? Raznolike in prilagodljive treninge, ki so zasnovani tako, da ustrezajo vsem ravnem telesne pripravljenosti in razpoložljivega časa. Uravnotežene recepte, ki sledijo smernicam zdravega prehranjevanja in vključujejo sestavine, ki jih dobimo v vsaki trgovini. Podporo strokovnjakov in zaprte skupine na Facebooku, ki so ključni elementi, ko gre za motivacijo in vztrajnost. Fit akademija je pri spremembi življenjskega sloga, preoblikovanju postave ali večji samozavesti pomagala že več kot 70 tisoč Slovencem. Kot poudarja Patricia: "Naš cilj ni samo preobrazba telesa, ampak tudi načina razmišljanja o zdravju in življenjskem slogu." Če iščete zdrav pristop k vadbi, ki temelji na dejstvih in ne na mitih, je Fit akademija 15 prava izbira. Lahko se ji 27. januarja pridružite tudi vi. Celotna vrednost programa znaša 830 evrov, a je zdaj na voljo za le 27,9 evra. Plačilo je enkratno, program pa je vaš za vedno. Prijave na Fit akademijo 15 so odprte!

Fit akademija 15 je zasnovana tako, da se prilagodi vašemu tempu življenja in ponudi več kot le običajne vadbe. Vključuje skrbno načrtovane programe za zaposlene posameznike, ki želijo doseči rezultate brez velikih kompromisov.

Od deljenja težkih zgodb do proslavljanja malih zmag

Fit Akademija se ponaša z ekipo izkušenih strokovnjakov s področja fitnesa, prehrane in dobrega počutja, ki so premišljeno in na podlagi izkušenj udeleženk iz preteklih Fit akademij izoblikovali najbolj izpopolnjen program do zdaj.

Poleg osveženih vsebin, devetih vadbenih programov z več kot 75 različnimi vodenimi treningi in šestimi meditacijami ter praktičnimi recepti za uravnoteženo prehrano dobite tudi dostop do zaprte skupine na Facebooku.

Aktivna skupnost na Facebooku je eden najmočnejših motivacijskih dejavnikov za udeleženke. Udeleženke povezuje in jim daje prostor, kjer lahko sproti delijo svoje zgodbe, izzive, nasvete, fotografije pred in po vključitvi v program ter tudi slavijo svoje uspehe. Skupina udeleženke vsakodnevno navdihuje in motivira, da sledijo svojim ciljem, poleg tega udeleženke vidijo, da se še nekdo spopada s podobnimi izzivi.

Fotografije in zgodbe udeleženk, ki prikazujejo napredek, so dokaz, da je vztrajnost nagrajena. Takšni primeri iz resničnega življenja ustvarjajo neprecenljiv navdih, ki tudi drugim pomaga premagovati ovire. Nekatere navdihujoče preobrazbe lahko preverite na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu.

Pripadnost Fit skupnosti pomeni, da nikoli niso same na svoji poti. Med udeleženkami se pogosto razvijejo prijateljstva, ki segajo onkraj treningov.

Premium dostop: dodaten korak k uspehu

Fit akademija 15 premium omogoča tudi dostop do ekskluzivnih vsebin. Z njim boste nadgradili tako svoje treninge kot kuharske veščine. Z dodatnimi moduli, ki poleg vadbe Fit jutro vključujejo tudi vadbene programe fit korakanje, tabato in fit dance, bo vaša preobrazba še hitrejša in učinkovitejša. Poleg treningov dobite v premium različici dostop do ekskluzivnih 14 videoreceptov, ki vam jih bosta zaupala tekmovalca zadnje sezone oddaje MasterChef Luka in Lidija.

MasterChefa Luka in Lidija vam v Fit akademiji 15 razkrijeta svoje priljubljene recepte. Foto: Fit akademija

Premium dostop omogoča še bolj poglobljeno izkušnjo in vam daje priložnost, da iz svoje telesne preobrazbe izvlečete kar največ. Ob nakupu Fit akademije ga dobite za dodatnih deset evrov.

Prijave so odprte! Začnite svojo pot do boljšega počutja z novo Fit akademijo 15. Pohitite in si zagotovite dostop do inovativnih vadbenih vsebin, ki vam bodo pomagale živeti bolj zdravo, uravnoteženo in energično življenje.