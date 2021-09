Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče, na katero so se z izredno zahtevo za ustavitev zakona v ponedeljek obrnili zagovorniki pravice do umetne prekinitve nosečnosti, ni odločalo o ustavnosti zakona, temveč se je v odločitvi sklicevalo na "kompleksna in nova predhodna postopkovna vprašanja".

Odločitev so sodniki sprejeli s petimi glasovi proti štirim. Za so glasovali tudi trije sodniki, ki jih je imenoval nekdanji predsednik Donald Trump, ki je tako v obdobju svojega mandata utrdil večinsko konservativno usmeritev sodišča s šestimi sodniki proti trem.

Skupaj s trojico liberalnih sodnikov je naklonjenost blokadi zakona, medtem ko bi izvajali temeljit pregled, izrazil še sodnik John Roberts. Liberalna sodnica Sonia Sotomayor je medtem odločitev sodišča označila za šokantno, češ da so se njeni kolegi odločili "zakopati glavo v pesek" o "očitno neustavnem zakonu, ki ženskam prepoveduje izvrševanje svojih ustavnih pravic".

Zakon prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti približno šest tednov po zanositvi. Foto: Reuters

Zakon, ki je v Teksasu začel veljati v sredo, prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti v trenutku, ko se zazna srčni utrip zarodka, kar je ponavadi približno šest tednov po zanositvi. Posebnost zakona je njegovo uveljavljanje, ki sloni na zasebnih tožbah državljanov.

Država Teksas ne bo preganjala tistih, ki opravljajo umetno prekinitev nosečnosti ali pomagajo ženskam pri tem, ampak omogoča zasebnim državljanom, da vlagajo civilne tožbe in v primeru uspeha dobijo najmanj 10 tisoč dolarjev. Zakon je sestavljen tako, da ga je pravno težko spodnesti. Pravno tehnično namreč ni jasno, kdo bo zaradi njega utrpel škodo.

V ZDA je še najmanj 12 republikanskih držav, ki so sprejele zakone za omejevanje pravice do splava, vendar pa so vsi trenutno blokirani na zveznih sodiščih. Le teksaškemu se je uspelo izmuzniti blokadi zaradi načina njegove uveljavitve.