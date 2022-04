Šokantno dogajanje v bleščečem velemestu

Šestindvajsetmilijonski Šanghaj je v zadnjih 24 urah zabeležil več kot 26 tisoč novih primerov koronavirusa. Ker oblasti vztrajajo pri strogih ukrepih, v okviru katerih so prebivalcem prepovedale zapuščanje stanovanj, hkrati pa so številne trgovine zaprte, dobavne verige pa prekinjene, so številni ostali brez hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin, poroča Sky News.

Lakota, protesti in plenjenje

Na družbenih omrežjih so tako že zakrožila poročila o lakoti.

8) Are people going hungry in Shanghai? Yes. Many people down to one meal a day. You can see here people rationing their vegetables into meal chunks. Dialogue is in Shanghainese, so it’s legit—checks out. pic.twitter.com/rhu7hsnLl8 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022

Iz posameznih delov Šanghaja poročajo o množičnih ropih in protestih prebivalcev pred policijo.

food riot in shanghai—china’s largest and wealthiest city—under covid lockdown. pic.twitter.com/w0kBR2Pbmp — ian bremmer (@ianbremmer) April 9, 2022

Mestne oblasti so postavile več kot sto montažnih bolnišnic, v katerih zadržijo vsakega posameznika, ki je pozitiven na novi koronavirus.

Na spodnjem posnetku je mogoče slišati, kako se prebivalci velemesta v nočnih urah glasno vzpodbujajo v težkih trenutkih, ki jih preživljajo.

Locked-down Shanghai residents shouted encouragement from their windows to each other as the city entered its third week under strict lockdown.



Read more: https://t.co/AWpqjXNb9U pic.twitter.com/9GUL7XJrAP — Sky News (@SkyNews) April 11, 2022

Policija je začela uporabljati tudi pametne čelade, ki na vizirju prikazujejo telesno temperaturo civilistov na ulicah.

14) meanwhile, Police in Shanghai recently started wearing thermal-imaging view screen helmets designed to detect people on the streets with fevers, before lockdown. China is not letting a good crisis goto waste as chance for their surveillance measures.pic.twitter.com/rPlZ3UXsv6 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022