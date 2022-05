Ena najboljših teniških igralk končala kemoterapijo

Evertova je prek Twitterja sama sporočila, da je končala kemoterapijo. Pri tem želi tudi osveščati glede raka, saj je njena mlajša sestra Jeanne Evert Dubin, prav tako nekdanja teniška igralka, leta 2020 v starosti 62 let izgubila bitko z rakom jajčnikov, ki so ji ga odkrili prepozno.

I’m a little out of it ( meds) but nonetheless, thankful and relieved I finished my 6 chemo treatments .🙏🙏🙏 pic.twitter.com/awKOpFdbNk