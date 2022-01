Teniška legenda zbolela za rakom, a ima dobro novico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarna ameriška teniška igralka Chris Evert je zbolela za rakom jajčnikov, a so ji bolezen odkrili v zgodnjem stadiju, kar je spodbudna novica za njeno zdravljenje.

Legendarna ameriška teniška igralka Chris Evert je zbolela za rakom jajčnikov, a so ji bolezen odkrili v zgodnjem stadiju, kar je spodbudna novica za njeno zdravljenje. Foto: Guliverimage

Ameriška teniška legenda Chris Evert je razkrila, da je zbolela za rakom jajčnikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Evertova, ki je v svoji karieri osvojila 18 teniških turnirjev za veliki slam v posamični konkurenci, je dejala, da se je odločila deliti to vest v upanju, da bo pomagala drugim.

"Želela sem deliti svojo diagnozo raka jajčnikov prve stopnje, da bi pomagala drugim," je Evertova zapisala v izjavi, objavljeni na Twitterju.

"Počutim se zelo srečna, da so ga pri meni odkrili zgodaj in pričakujem pozitivne rezultate od kemoterapije. Hvala vsem, ki spoštujete mojo potrebo, da se posvetim svojemu zdravju in načrtu zdravljenja," je še zapisala Evertova, ki je trenutno strokovna sodelavka pri medijski mreži ESPN.

"Med mojim javljanjem o odprtem prvenstvu Avstralije me boste včasih videli, kako se javljam od doma," je še zapisala.

Sedeminšestdesetletna Evertova je svojo diagnozo še dodatno osvetlila v članku, objavljenem na spletni strani ESPN, v katerem je navedla, da v mnogih primerih rak jajčnikov ostane neodkrit, dokler ni v kasnejši, manj ozdravljivi fazi.

Evertova mlajša sestra Jeanne Evert Dubin je umrla zaradi iste bolezni februarja 2020 v starosti 62 let.

Oktobra letos je Evertova z izboljšanim genetskim testiranjem odkrila, da je tudi ona ogrožena in da so ji decembra diagnosticirali raka, potem ko je bila podvržena preventivni histerektomiji, piše v članku ESPN, ki ga je napisala teniška legenda.

Začela je prvega od šestih načrtovanih krogov kemoterapije, raka pa niso odkrili drugje v njenem telesu.

Evertova je skupaj osvojila kar 157 naslovov na ženskih teniških turnirjih v posamični konkurenci in dosegla vsaj polfinale na 52 od 56 turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage

Evertova je tenis igrala v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Skupaj je osvojila kar 157 naslovov na ženskih teniških turnirjih v posamični konkurenci in dosegla vsaj polfinale na 52 od 56 turnirjih za grand slam, na katerih je igrala, kar je še vedno najboljše med vsemi tako v ženski kot moški konkurenci.

Vsega skupaj je zaigrala v 34 finalih na turnirjih za grand slam, kar je prav tako absolutni rekord.

Njen dvoročni backhand in neusmiljena natančnost iz osnovne črte sta vplivala na generacije igralk. Njeno rivalstvo z Martino Navratilovo, ki se razteza od 1973 do 1988 in vključuje 14 finalnih obračunov za grand slam, je eno največjih v zgodovini športa.

Po upokojitvi je Evertova delala kot televizijska komentatorka, bila pa je tudi mentorica nadarjenim mladim igralkam. Leta 1995 so jo sprejeli v teniško dvorano slavnih.